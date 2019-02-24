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На Быховщине продолжается проведение единого дня безопасности

25.02.2019 — Разное | Маяк Преднепровья  
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В трудовых коллективах района спасатели довели до участников мероприятий основные правила пожарной безопасности в осенне-зимний пожароопасный период, рассказали о пожарах с гибелью людей, актуальности установки мобильного приложения «МЧС Беларуси: Помощь рядом».

На Быховщине продолжается проведение единого дня безопасности


На Быховщине продолжается проведение единого дня безопасности


На Быховщине продолжается проведение единого дня безопасности


На Быховщине продолжается проведение единого дня безопасности


На Быховщине продолжается проведение единого дня безопасности

Не остались без внимания и воспитанники детских садов. В этот день ребята пришли в гости к спасателям. Инспектор группы пропаганды и взаимодействия с общественностью Евгений Демиденко провел экскурсию по ПАСЧ №1 Быховского РОЧС. Детвора с удовольствием рассматривала аварийно-спасательное оборудование и многие пообещали, что когда вырастут, станут спасателями.

А посетители и обслуживающий персонал гостиницы Быховского УКП «Жилкомхоз» приняли участие в отработке плана эвакуации при проведении тактико-специальных занятий.

Инспектор группы пропаганды и взаимодействия с общественностью

Быховского РОЧС

Евгений Демиденко

 
 
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В трудовых коллективах района спасатели довели до участников мероприятий основные правила пожарной безопасности в осенне-зимний пожароопасный период,...
 
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