На Быховщине продолжается проведение единого дня безопасности

В трудовых коллективах района спасатели довели до участников мероприятий основные правила пожарной безопасности в осенне-зимний пожароопасный период, рассказали о пожарах с гибелью людей, актуальности установки мобильного приложения « МЧС Беларуси: Помощь рядом».





























Не остались без внимания и воспитанники детских садов. В этот день ребята пришли в гости к спасателям. Инспектор группы пропаганды и взаимодействия с общественностью Евгений Демиденко провел экскурсию по ПАСЧ №1 Быховского РОЧС. Детвора с удовольствием рассматривала аварийно-спасательное оборудование и многие пообещали, что когда вырастут, станут спасателями.

А посетители и обслуживающий персонал гостиницы Быховского УКП «Жилкомхоз» приняли участие в отработке плана эвакуации при проведении тактико-специальных занятий.

Инспектор группы пропаганды и взаимодействия с общественностью

Быховского РОЧС

Евгений Демиденко