«Переехали к школам и детсадам». Как собирают подписи под петицией против «Табакерок»

В Минской области, как и в самой столице, сигаретные киоски «Табакерки» появляются пока не так активно, как в городах других областей. Хотя в Солигорске они не только появились, но и успели уже даже сменить место дислокации — переехали с главных улиц к школам и детским садикам. Планируется, что в Минске до конца 2019 года должно появиться около 500 таких торговых точек.



Фото: Ольга Комягина, TUT.BY

Одна из «Табакерок» «попыталась» появиться в Минске в октябре 2018 года возле бизнес-центра «Красавік» на Жукова, 29, который арендует ЕПАМ. Но спустя 2 часа после публикации на TUT.BY заметки об этом табачная будка исчезла.

Арендаторы торговых павильонов на остановках подозревают, что захват «Табакерками» столичной области уже начался. Ведь в конце декабря прошлого года «Минскоблдорстрой» разослал им уведомления о расторжении договоров аренды торговых точек, которые некоторые арендовали по 20 лет, и предупредил, что выехать нужно в трехмесячный срок, то есть остался месяц на то, чтобы покинуть помещения.

— «Минскоблдорстрой» сказал, что они не имеют права сдавать эти площади в аренду. То есть 20 лет имели право, а теперь внезапно не имеют? — задается вопросом один из арендаторов. — Кто-то говорит, что слышал, что снесут наши павильоны, чтобы освободить место для торговых точек под сигареты. Со слов людей, которые работают в Борисове, Бобруйске, их тоже выселяли с остановок, а спустя время поставили киоски с сигаретами.

Впрочем, некоторые города «Табакерки» уже захватили, к примеру, Солигорск. Киоски начали появляться на центральных улицах возле остановок. Однако горожане дали отпор — создали петицию, собрали подписи и передали в исполком. Люди написали, что остановки «не являются местом для продажи сигарет и табачных изделий. На них находятся все категории граждан — от людей пожилого возраста до детей школьного и дошкольного возрастов, а киоски с направлением по продаже табака пропагандируют нездоровый образ жизни».

Власти рассмотрели обращение и дали ответ. «В настоящее время Солигорским райисполкомом пересмотрены места размещения торговых павильонов „Табакерка“. Данные павильоны планируется установить внутри жилых микрорайонов, а также в промышленных зонах Солигорского района. Установка торговых павильонов „Табакерка“ на остановках городского транспорта, а также вдоль главных улиц не планируется. Павильоны, установленные ранее на главных улицах города будут демонтированы», — написали чиновники в ответе.

Казалось бы, что война выиграна, но «Табакерки» с главных улиц переехали к школам и детским садам.

На днях солигорчанин Алексей Биянов сообщил, что табачный киоск появился на месте детской площадки рядом с детским садиком во дворе дома № 26 по улице Ленина.

— Это идеология Беларуси? Где родители, где родительские комитеты? Где общественные движения? Неужели всем представляется такая картина нормальной? — задается вопросами мужчина.

На самом деле неравнодушных к проблеме засилья городов «Табакерками» достаточно много. Сейчас на сайте petitions.by размещена петиция, которую собираются направить в Администрацию президента и Министерство здравоохранения. Ее авторы и все подписавшиеся, а их уже больше 1,5 тысячи, требуют убрать «Табакерки» с остановок во всех городах станы. «Мы, нижеподписавшиеся граждане Республики Беларусь, в целях снижения популяризации курения среди детей и молодежи, уменьшения пропаганды табачной продукции среди потенциальных курильщиков и заботы о здоровье белорусской нации, требуем убрать с остановок общественного транспорта в населенных пунктах Республики Беларусь табачные киоски «Табакерка», установленные СЗАО «ЭНЕРГО-ОИЛ» и его филиалами «Брест-табак», «Витебск-табак», «Гомель-табак», «Гродно-табак», «Могилев-табак», написано в петиции.

Кстати, в 2015 году в Борисове в качестве эксперимента уже устанавливали табачные киоски в местах массового скопления людей. Правда, тогда на них было написано «Табак».