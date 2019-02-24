В Могилеве задержан 63-летний чиновник горисполкома за получение взятки

Как стало известно, в ноябре-декабре 2018 года 63-летний главный специалист управления архитектуры и градостроительства Могилевского горисполкома незаконно выдал индивидуальным предпринимателям заключения о принятии в эксплуатацию самовольных строений. Среди них помещения СТО и производственно-складское здание.

По информации МВД, в результате противоправных действий мужчина получил взятку на общую сумму $1,4 тыс. В отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 430 УК Республики Беларусь («Получение взятки»).

Кроме того, оперативниками было установлено, что «клиентов» для чиновника находила его 33-летняя знакомая – коммерческий директор фирмы в сфере недвижимости, а в прошлом – работник агентства по государственной регистрации и земельному кадастру. За свои услуги она получала часть вознаграждения. Женщину задержали. В отношении нее также возбуждено уголовное дело.