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В Могилеве задержан 63-летний чиновник горисполкома за получение взятки

25.02.2019 20:41 — Разное | Аргументы и факты  
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В Могилеве задержан 63-летний чиновник горисполкома за получение взятки
Фото из открытых источников

Как стало известно, в ноябре-декабре 2018 года 63-летний главный специалист управления архитектуры и градостроительства Могилевского горисполкома незаконно выдал индивидуальным предпринимателям заключения о принятии в эксплуатацию самовольных строений. Среди них помещения СТО и производственно-складское здание.

В Могилеве задержан 63-летний чиновник горисполкома за получение взятки За коррупцию осудили должностных лиц бобруйских предприятий

По информации МВД, в результате противоправных действий мужчина получил взятку на общую сумму $1,4 тыс. В отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 430 УК Республики Беларусь («Получение взятки»).

Кроме того, оперативниками было установлено, что «клиентов» для чиновника находила его 33-летняя знакомая – коммерческий директор фирмы в сфере недвижимости, а в прошлом – работник агентства по государственной регистрации и земельному кадастру. За свои услуги она получала часть вознаграждения. Женщину задержали. В отношении нее также возбуждено уголовное дело.

 
 
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Главный специалист управления архитектуры и градостроительства Могилевского горисполкома обвиняется в получении взяток за легализацию объектов самовольного...
 
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