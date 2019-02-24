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МИД Беларуси сожалеет о продлении оружейного эмбарго ЕС
Санкции являются пережитком прошлого, считают во внешнеполитическом ведомстве.
Анатолий Глаз. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY
Министерство иностранных дел Беларуси сожалеет о продлении эмбарго на поставки оружия в нашу страну. Сегодня данное решение официально утвердили в Евросоюзе.
«Санкции являются пережитком прошлого. Они полностью расходятся с нынешним характером отношений между Беларусью и ЕС, которые становятся все более содержательными и конструктивными», — говорится в комментарии пресс-секретаря МИДа Анатолия Глаза, размещенном на
Вместе с тем он выразил уверенность, что сотрудничество между Беларусью и ЕС, которое охватывает все больше тем и носит прагматичный и доверительный характер рано или поздно пересилит логику санкций, которые доказали свою неэффективность.
Также Анатолий Глаз заявил, что Беларусь готова к полноценным добрососедским и партнерским решениям с ЕС.
Евросоюз принял решение продлить запрет на поставки оборудования, которое может использоваться для внутренних репрессий еще на год.
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Санкции являются пережитком прошлого, считают во внешнеполитическом ведомстве.
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