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МИД Беларуси сожалеет о продлении оружейного эмбарго ЕС

25.02.2019 19:58 — Разное | Партизан  
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Санкции являются пережитком прошлого, считают во внешнеполитическом ведомстве.


Анатолий Глаз. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY


Министерство иностранных дел Беларуси сожалеет о продлении эмбарго на поставки оружия в нашу страну. Сегодня данное решение официально утвердили в Евросоюзе.

«Санкции являются пережитком прошлого. Они полностью расходятся с нынешним характером отношений между Беларусью и ЕС, которые становятся все более содержательными и конструктивными», — говорится в комментарии пресс-секретаря МИДа Анатолия Глаза, размещенном на сайте ведомства.

Вместе с тем он выразил уверенность, что сотрудничество между Беларусью и ЕС, которое охватывает все больше тем и носит прагматичный и доверительный характер рано или поздно пересилит логику санкций, которые доказали свою неэффективность.


Также Анатолий Глаз заявил, что Беларусь готова к полноценным добрососедским и партнерским решениям с ЕС.

Евросоюз принял решение продлить запрет на поставки оборудования, которое может использоваться для внутренних репрессий еще на год.

 
 
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Санкции являются пережитком прошлого, считают во внешнеполитическом ведомстве.
 
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