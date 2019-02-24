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Лукашенко объявил выговор министру образования Карпенко
Министру образования Беларуси Игорю Карпенко объявлен выговор за «непринятие должных мер по обеспечению безопасных условий пребывания детей в учреждениях общего среднего образования».
Соответствующее распоряжение подписал Александр Лукашенко.
Напомним, 11 февраля ученик 10-го класса СШ № 2 в Столбцах напал с ножом на учительницу и школьников. В результате погибли педагог и старшеклассник, а двое учеников попали в больницу.
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Министру образования Беларуси Игорю Карпенко объявлен выговор за «непринятие должных мер по обеспечению безопасных условий пребывания детей в учреждениях...
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