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На телеканале Euronews вышел имиджевый ролик о Беларуси

25.02.2019 19:52 — Разное | UDF  
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На телеканале Euronews вышел имиджевый ролик о Беларуси. Он приурочен ко II Евроиграм, которые 21-30 июня пройдут в нашей стране.

За 30 секунд были показаны знаковые объекты белорусской столицы (Национальная библиотека, стадион "Динамо", Привокзальная площадь, площадь Победы, Троицкое предместье и даже Зыбицкая улица) и замок Радзивиллов в Несвиже.

Подобные ролики о Беларуси и Евроиграх будут появляться в ближайшие несколько месяцев.

 
 
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Он приурочен ко II Евроиграм, которые 21-30 июня пройдут в нашей стране.
 
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