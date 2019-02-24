На телеканале Euronews вышел имиджевый ролик о Беларуси

За 30 секунд были показаны знаковые объекты белорусской столицы (Национальная библиотека, стадион "Динамо", Привокзальная площадь, площадь Победы, Троицкое предместье и даже Зыбицкая улица) и замок Радзивиллов в Несвиже.Подобные ролики о Беларуси и Евроиграх будут появляться в ближайшие несколько месяцев.