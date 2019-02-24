ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Пограничники в аэропорту оторопели от настоящей фамилии Повалий

25.02.2019 19:50 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A


Таисия Повалий. Фото: Пресс-служба
Таисия Повалий – сочетание этих имени и фамилии кажется звучным, ярким, органичным. Некоторые даже думают, что народная артистка Украины взяла творческий псевдоним, как многие коллеги на эстраде.

"Моя девичья фамилия – Гирявец, – призналась певица корреспонденту "Дни.ру". - Она чисто украинская, поскольку я родилась в селе Шамраева Киевской области, а там она распространена. В школе меня, как сейчас помню, обзывали Гирей – я была довольно плотная девочка. Но много лет спустя я узнала, что Гиря – это исконная фамилия моего древнего рода".

У бабушки Таисии Повалий было много традиционных украинских рушников с вышивкой ручной работы. Один из них стал началом большой истории, которую рассказала артистка. "Я стала рассматривать рисунок одного рушника и ахнула, – говорит Тая. – Там были изображены мужчина и женщина под деревьями, корни которых уходят в традиционный украинский орнамент. А между ними – маленький кустик. И я поняла, что это – символ нашего рода, ключ, который я должна разгадать".

Повалий заказала большое генеалогическое исследование и выяснила, что род ее уходит корнями еще в XVI век. Казак Иван Гиря был лучшим другом и правой рукой самого Богдана Хмельницкого - гетмана Войска Запорожского, украинского полководца и государственного деятеля. "Мне кажется, знать свои корни, историю своего рода – это очень важно, это то, на чем держится все", – уверена певица.

А звучную фамилию Повалий певица получила от первого мужа. Ее же носит сын артистки Денис, который тоже занимается музыкой. "Когда ко мне пришла известность и я стала много ездить с гастролями, то произошел забавный случай, – улыбается Таисия. – Помню, как оторопели пограничники в аэропорту, открыв мой паспорт и увидев, что Повалий – моя настоящая фамилия. "Мы всегда думали, это ваш псевдоним", – сказали мне тогда на границе".

Вторым супругом исполнительницы стал продюсер Игорь Лихута. Но по его просьбе Таисия не стала менять звучную фамилию и документы – мол, к Повалий уже все привыкли, она стала брендом.

Стоит заметить, что та же Алла Пугачева после свадьбы в 1969 году поменяла паспорт и стала Аллой Орбакене. Под фамилией первого мужа Миколаса Орбакаса она прожила четыре года. После развода Примадонна сразу вернула прежнюю звучную фамилию Пугачева. Хотя некоторые, как в случае с Таисией Повалий, думали, что это ее сценический псевдоним – уж очень ее бунтарский характер напоминал знакомую всем историю крестьянского вождя, восстание которого напугало императрицу Екатерину II.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Таисия Повалий – сочетание этих имени и фамилии кажется звучным, ярким, органичным.
 
Новости дня
Новости разные
 
Неделя на gorkiv.by
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.02.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
25.02.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика