Пограничники в аэропорту оторопели от настоящей фамилии Повалий



Таисия Повалий. Фото: Пресс-служба

призналась певица корреспонденту "Дни.ру". -У бабушки Таисии Повалий было много традиционных украинских рушников с вышивкой ручной работы. Один из них стал началом большой истории, которую рассказала артистка.говорит Тая. –Повалий заказала большое генеалогическое исследование и выяснила, что род ее уходит корнями еще в XVI век. Казакбыл лучшим другом и правой рукой самого Богдана Хмельницкого - гетмана Войска Запорожского, украинского полководца и государственного деятеля.уверена певица.А звучную фамилию Повалий певица получила от первого мужа. Ее же носит сын артистки Денис, который тоже занимается музыкой.улыбается Таисия. –Вторым супругом исполнительницы стал продюсер. Но по его просьбе Таисия не стала менять звучную фамилию и документы – мол, к Повалий уже все привыкли, она стала брендом.Стоит заметить, что та жепосле свадьбы в 1969 году поменяла паспорт и стала. Под фамилией первого мужаона прожила четыре года. После развода Примадонна сразу вернула прежнюю звучную фамилию Пугачева. Хотя некоторые, как в случае с Таисией Повалий, думали, что это ее сценический псевдоним – уж очень ее бунтарский характер напоминал знакомую всем историю крестьянского вождя, восстание которого напугало императрицу Екатерину II.