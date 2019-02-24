В Пуховичском районе сформирована база данных трудоспособных граждан, не занятых в экономике

База трудоспособных, но не занятых в экономике, граждан сформирована в Пуховичском районе Минской области, сообщили в Миноблисполкоме со ссылкой на Комиссию по содействию занятости населения Пуховичского района.

"Комиссия по содействию занятости населения Пуховичского района сообщает о том, что сформирована база данных трудоспособных граждан, не занятых в экономике", - говорится в сообщении.

Доступ к ней можно получить с помощью логина и пароля, выданного бесплатно в службе «Одно окно». А заседание комиссии состоится 28 февраля с 15.00 до 16.00 в кабинете 202 Пуховичского райисполкома по адресу: г. Марьина Горка, ул. Ленинская, д. 47.