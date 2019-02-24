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Бахрейн первым среди государств арабского мира сделал шаг к регулированию криптовалют
Центральный банк Бахрейна в понедельник опубликовал окончательную версию правил, регулирующих операции с криптовалютами и другими аналогичными активами.
Как пишет агентство Bloomberg, Бахрейн первым среди государств арабского мира приблизился к полномасштабному регулированию в этом сегменте.
Правила ЦБ Бахрейна охватывают широкий список вопросов - от лицензирования и корпоративного управления эмитентов криптовалют до кибербезопасности.
Власти Бахрейна рассчитывают превратить страну в один из важнейших центров финансовых технологий на Ближнем Востоке.
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Центральный банк Бахрейна в понедельник опубликовал окончательную версию правил, регулирующих операции с криптовалютами и другими аналогичными активами. Как...
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