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Лукашенко объявил выговор министру образования за непринятие мер по достаточной безопасности детей в школах
Министру образования Беларуси Игорю Карпенко объявлен выговор, сообщили в пресс-службе президента Беларуси Александра Лукашенко.
"Министру образования Беларуси Игорю Карпенко объявлен выговор за непринятие должных мер по обеспечению безопасных условий пребывания детей в учреждениях общего среднего образования", - говорится в сообщении.
Соответствующее распоряжение подписал президент Беларуси Александр Лукашенко.
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Лукашенко объявил выговор министру образования за непринятие мер по достаточной безопасности детей в школах
Министру образования Беларуси Игорю Карпенко объявлен выговор, сообщили в пресс-службе президента Беларуси Александра Лукашенко. "Министру образования Беларуси...
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