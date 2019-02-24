С 18 по 24 февраля 2019 года в Республиканском центре олимпийской подготовки по зимним видам спорта «Раубичи» проходил чемпионат Европы по биотлону, который был одним из самых представительных в XXI веке. В «Раубичи» приехало около 300 спортсменов из 37-ми стран мира. Это уже третий чемпионат Европы в истории легендарного белорусского спорткомплекса.



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На чемпионат приехали основные составы сборных России, Украины, Швеции. Важное отличие нашего чемпионата Европы было в участии в нем большого количества именитых спортсменов. Восьмикратный чемпион мира по биатлону норвежец Тарьей Бё — определенно главная звезда чемпионата Европы в «Раубичах». У него в активе Большой хрустальный глобус, олимпийское золото. Олимпийские чемпионы из Швеции Эберг и Самуэльссон, наши победительницы Олимпиады Ирина Кривко и Динара Алимбекова и многие другие. Такого серьёзного турнира эксперты не припомнят.



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Посмотреть на звёзд биатлона приехали болельщики со всего мира, для которых биатлон, несомненно, является одним из самых популярных зимних видов спорта. Упустить такую уникальную возможность не могли и люди с инвалидностью по зрению, члены Брестской областной организации ОО "БелТИЗ". Многие члены нашей организации являются спортивными болельщиками и любят посещать различные спортивные мероприятия. До недавнего времени соревнования такого уровня они смотрели только по телевизору, даже не мечтая, что когда-нибудь смогут посетить и окунуться в настоящую биатлонную атмосферу и увидеть такой зрелищный вид спорта вживую.



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21 февраля 2019 года правление Брестской областной организации по предварительной согласованности с ОО «Белорусская федерация биатлона» организовало выезд членов Брестской областной организации ОО "БелТИЗ" на открытый чемпионат Европы по биатлону в «Раубичи». Наши болельщики получили возможность увидеть большое количество суперзвёзд биатлона, окунуться в атмосферу энергетики стадиона, которая так же притягательна для незрячих и слабовидящих, как и для всех прочих болельщиков.



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В этот день проходили сразу две эстафеты – одиночная смешанная эстафета и смешанная эстафета. Наши болельщики очень активно поддерживали не только сборную Беларуси, но и сборную России, которая в этот день одержала победу и стала Чемпионом Европы в одиночной смешанной эстафете.



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До следующей гонки было более двух часов свободного времени, которое наши участники мероприятия провели с пользой. Осмотрели основные достопримечательности Республиканского центра олимпийской подготовки по зимним видам спорта "Раубичи", а Юлия Василюк и Вячеслав Варшицкий попытались испытать свою удачу от видеосервиса VOKA и прошли квест "Смотри в оба", в котором могли принять участие все гости соревнований, выполнив задания, и получить шанс выиграть суперприз — телевизор, а также другие призы от VOKA. Также во время перерыва представилась уникальная возможность понаблюдать за тренировкой сильнейших спортсменов мира в лыжной акробатике (фристайл), которые готовились к этапу Кубка мира. Лыжная акробатика, или «Фристайл», считается очень сложным и одним из самых зрелищных видов спорта, заниматься которым решится не всякий.



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И вот снова биатлон, смешанная эстафета, на стадионе при искусственном освещении, которое придаёт еще больше эффектности и зрелищности, спортсмены выходят на старт. Гонка стартовала. На трибунах - настоящие болельщики, которые искренне переживают и поддерживают спортсменов при любых обстоятельствах, которые готовы ехать за тысячи километров, дабы поддержать спортсменов своей энергетикой, надорвать голос от радостного крика, ведь главное – чтобы всё получилось. И у нас получилось.



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Сборная Беларуси заняла третье место в смешанной эстафете – это, несомненно, замечательный результат! Все члены Брестской областной организации ОО "БелТИЗ", приехавшие в этот день в «Раубичи», получили огромный заряд эмоций и впечатлений, увидев этот непредсказуемый вид спорта вживую. А когда ты находишься на стадионе вместе с тысячами болельщиками со всех стран мира, впечатления становятся ещё более яркими и неповторимыми.



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Правление Брестской областной организации ОО «БелТИЗ» выражает огромную благодарность ОО «Белорусская федерация биатлона» в лице председателя Цибульского Андриана Алексеевича за предоставление членам областной организации прекрасной возможности посетить открытый чемпионат Европы по биатлону на безвозмездной основе и почувствовать себя настоящими болельщиками.

Сергей Егоров, инструктор по спорту

Брестской областной организации ОО "БелТИЗ"