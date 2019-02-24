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Брестская областная организация ОО "БелТИЗ" на чемпионате Европы по биатлону
25.02.2019 21:44 — Разное | Виртуальный Брест
С 18 по 24 февраля 2019 года в Республиканском центре олимпийской подготовки по зимним видам спорта «Раубичи» проходил чемпионат Европы по биотлону, который был одним из самых представительных в XXI веке. В «Раубичи» приехало около 300 спортсменов из 37-ми стран мира. Это уже третий чемпионат Европы в истории легендарного белорусского спорткомплекса.
На чемпионат приехали основные составы сборных России, Украины, Швеции. Важное отличие нашего чемпионата Европы было в участии в нем большого количества именитых спортсменов. Восьмикратный чемпион мира по биатлону норвежец Тарьей Бё — определенно главная звезда чемпионата Европы в «Раубичах». У него в активе Большой хрустальный глобус, олимпийское золото. Олимпийские чемпионы из Швеции Эберг и Самуэльссон, наши победительницы Олимпиады Ирина Кривко и Динара Алимбекова и многие другие. Такого серьёзного турнира эксперты не припомнят.
Посмотреть на звёзд биатлона приехали болельщики со всего мира, для которых биатлон, несомненно, является одним из самых популярных зимних видов спорта. Упустить такую уникальную возможность не могли и люди с инвалидностью по зрению, члены Брестской областной организации ОО "БелТИЗ". Многие члены нашей организации являются спортивными болельщиками и любят посещать различные спортивные мероприятия. До недавнего времени соревнования такого уровня они смотрели только по телевизору, даже не мечтая, что когда-нибудь смогут посетить и окунуться в настоящую биатлонную атмосферу и увидеть такой зрелищный вид спорта вживую.
21 февраля 2019 года правление Брестской областной организации по предварительной согласованности с ОО «Белорусская федерация биатлона» организовало выезд членов Брестской областной организации ОО "БелТИЗ" на открытый чемпионат Европы по биатлону в «Раубичи». Наши болельщики получили возможность увидеть большое количество суперзвёзд биатлона, окунуться в атмосферу энергетики стадиона, которая так же притягательна для незрячих и слабовидящих, как и для всех прочих болельщиков.
В этот день проходили сразу две эстафеты – одиночная смешанная эстафета и смешанная эстафета. Наши болельщики очень активно поддерживали не только сборную Беларуси, но и сборную России, которая в этот день одержала победу и стала Чемпионом Европы в одиночной смешанной эстафете.
До следующей гонки было более двух часов свободного времени, которое наши участники мероприятия провели с пользой. Осмотрели основные достопримечательности Республиканского центра олимпийской подготовки по зимним видам спорта "Раубичи", а Юлия Василюк и Вячеслав Варшицкий попытались испытать свою удачу от видеосервиса VOKA и прошли квест "Смотри в оба", в котором могли принять участие все гости соревнований, выполнив задания, и получить шанс выиграть суперприз — телевизор, а также другие призы от VOKA. Также во время перерыва представилась уникальная возможность понаблюдать за тренировкой сильнейших спортсменов мира в лыжной акробатике (фристайл), которые готовились к этапу Кубка мира. Лыжная акробатика, или «Фристайл», считается очень сложным и одним из самых зрелищных видов спорта, заниматься которым решится не всякий.
И вот снова биатлон, смешанная эстафета, на стадионе при искусственном освещении, которое придаёт еще больше эффектности и зрелищности, спортсмены выходят на старт. Гонка стартовала. На трибунах - настоящие болельщики, которые искренне переживают и поддерживают спортсменов при любых обстоятельствах, которые готовы ехать за тысячи километров, дабы поддержать спортсменов своей энергетикой, надорвать голос от радостного крика, ведь главное – чтобы всё получилось. И у нас получилось.
Сборная Беларуси заняла третье место в смешанной эстафете – это, несомненно, замечательный результат! Все члены Брестской областной организации ОО "БелТИЗ", приехавшие в этот день в «Раубичи», получили огромный заряд эмоций и впечатлений, увидев этот непредсказуемый вид спорта вживую. А когда ты находишься на стадионе вместе с тысячами болельщиками со всех стран мира, впечатления становятся ещё более яркими и неповторимыми.
Правление Брестской областной организации ОО «БелТИЗ» выражает огромную благодарность ОО «Белорусская федерация биатлона» в лице председателя Цибульского Андриана Алексеевича за предоставление членам областной организации прекрасной возможности посетить открытый чемпионат Европы по биатлону на безвозмездной основе и почувствовать себя настоящими болельщиками.
Сергей Егоров, инструктор по спорту
Брестской областной организации ОО "БелТИЗ"
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