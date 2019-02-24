В Бресте осудили мошенницу, собиравшую деньги на «лечение» больного ребенка

Как стало известно, в конце 2012 года брестчанка открыла в банке благотворительные счета для сбора средств на лечение своего малолетнего сына. Женщина обращалась к руководителям и работникам предприятий и фирм, а также к простым людям с просьбой оказать денежную помощь, пишет БЕЛТА .

Позже выяснилось, что брестчанка обманывала людей. В письмах она указывала заведомо ложные сведения о состоянии здоровья ребенка и о необходимости проведения ему срочной дорогостоящей операции на сердце в Германии. Кроме того, женщина предоставляла копии подложных медицинских документов, эпикризов и справок. При этом мальчик, сведения о котором размещала мошенница, на самом деле здоров и в подобной помощи не нуждается.

Всего 32-летняя женщина незаконно завладела суммой более 14 тыс. деноминированных рублей. Полученными деньгами она распоряжалась по своему усмотрению. Обманутыми оказались около 400 человек.

По факту мошенничества в отношении брестчанки было возбуждено уголовное дело. Суд рассмотрел дело и назначил ей наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии в условиях общего режима с конфискацией всего имущества. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.