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25-летний угонщик самолёта из Бангладеш был вооружён игрушечным пистолетом

25.02.2019 21:39 — Разное | СТВ  
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Новости Бангладеш. Пытавшийся угнать самолет в Бангладеш был вооружен игрушечным пистолетом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

25-летний угонщик самолёта из Бангладеш был вооружён игрушечным пистолетом

Напоминаем, воздушное судно следовало рейсом Дакка–Дубай. Во время полета один из пассажиров пытался прорваться в кабину пилотов и потребовал разговора с премьер-министром Бангладеш. В этой связи самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту Читтагонга. Там же началась спецоперация.

25-летний угонщик самолёта из Бангладеш был вооружён игрушечным пистолетом

Несмотря на уговоры правоохранителей сдаться, 25-летний преступник продолжал вести себя агрессивно. В ходе спецоперации он был убит. Никто из 142 пассажиров судна не пострадал.
 
 
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Новости Бангладеш. Пытавшийся угнать самолет в Бангладеш был вооружен игрушечным пистолетом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Напоминаем, воздушное...
 
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