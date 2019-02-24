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США готовят новые санкции против Венесуэлы - Пенс

25.02.2019 20:34 — Разное | Интерфакс  
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Власти США намерены в ближайшие дни усилить санкции против Венесуэлы, заявил в понедельник американский вице-президент Майк Пенс.

"В ближайшие дни США объявят об усиленных санкциях, нацеленных против коррумпированных финансовых институтов режима", - сказал он, выступая в Боготе, говоря о Венесуэле.

 
 
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Власти США намерены в ближайшие дни усилить санкции против Венесуэлы, заявил в понедельник американский вице-президент Майк Пенс. "В ближайшие дни США объявят об...
 
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