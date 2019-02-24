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Беларусь на Конференции по разоружению в Женеве призвала к переговорам для преодоления глобального кризиса безопасности

25.02.2019 21:57 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Синтетическая биология, киберугрозы, использование искусственного интеллекта и разработка оружия массового уничтожения. То, как противостоять новым мировым угрозам, обсуждали 25 февраля в Женеве на Конференции ООН по разоружению, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь на Конференции по разоружению в Женеве призвала к переговорам для преодоления глобального кризиса безопасности

Участие во встрече приняла и Беларусь. Наша страна призвала участников конференции безотлагательно начать многосторонние переговоры для преодоления глобального кризиса безопасности. Это предложение является частью усилий по распространению инициативы Президента Беларуси об организации нового широкого диалога, аналогичного Хельсинскому процессу.

Беларусь на Конференции по разоружению в Женеве призвала к переговорам для преодоления глобального кризиса безопасности

Андрей Дапкюнас, заместитель министра иностранных дел Беларуси:
В сентябре этого года в Минске Беларусь вместе с ООН и ОБСЕ планирует провести международную конференцию высокого уровня по противодействию терроризму с использованием новых и новейших технологий. Мы надеемся, что эта конференция станет важным вкладом в глобальные усилия в борьбе с терроризмом.

Беларусь на Конференции по разоружению в Женеве призвала к переговорам для преодоления глобального кризиса безопасности

Конференция по разоружению создана в 1979 году и является главной переговорной площадкой в области разоружения и нераспространения. Участниками инициативы являются 65 государств. Делегация нашей страны придерживается позиции о необходимости скорейшего оживления работы этого многостороннего переговорного механизма.
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Синтетическая биология, киберугрозы, использование искусственного интеллекта и разработка оружия массового уничтожения. То, как противостоять...
 
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