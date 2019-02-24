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Беларусь на Конференции по разоружению в Женеве призвала к переговорам для преодоления глобального кризиса безопасности
Новости Беларуси. Синтетическая биология, киберугрозы, использование искусственного интеллекта и разработка оружия массового уничтожения. То, как противостоять новым мировым угрозам, обсуждали 25 февраля в Женеве на Конференции ООН по разоружению, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Участие во встрече приняла и Беларусь. Наша страна призвала участников конференции безотлагательно начать многосторонние переговоры для преодоления глобального кризиса безопасности. Это предложение является частью усилий по распространению инициативы Президента Беларуси об организации нового широкого диалога, аналогичного Хельсинскому процессу.
Андрей Дапкюнас, заместитель министра иностранных дел Беларуси:
Конференция по разоружению создана в 1979 году и является главной переговорной площадкой в области разоружения и нераспространения. Участниками инициативы являются 65 государств. Делегация нашей страны придерживается позиции о необходимости скорейшего оживления работы этого многостороннего переговорного механизма.
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Беларусь на Конференции по разоружению в Женеве призвала к переговорам для преодоления глобального кризиса безопасности
Новости Беларуси. Синтетическая биология, киберугрозы, использование искусственного интеллекта и разработка оружия массового уничтожения. То, как противостоять...
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