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В Слуцке открылась первая компьютерная школа — «Веда»

25.02.2019 — Разное | Слуцк Город  
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В Слуцке открылась первая компьютерная школа — «Веда»

На базе сайта SlutskGorod открылась первая в Слуцке частная компьютерная школа — «Веда». Это образовательные курсы, направленные на повышение общей грамотности случчан в области высоких технологий и обучение профессиональным навыкам работы с компьютером.

Сегодня мы набираем слушателей по четырём направлениям: «Компьютеры для начинающих», «1С-бухгалетрия», «3D-моделирование в AutoCad» и «Разработка Web-сайтов». Для этого создан уютный компьютерный класс в центре Слуцка, где за пять недель обучающийся получает все необходимые навыки по выбранному профилю.

Занятия проходят два раза в неделю в вечернее время или выходные дни, по окончании курса обучающийся получает сертификат.

Каждая из программ «Веды» — это 40 академических часов с опытными преподавателями, специалистами в IT-сфере, имеющими практический опыт разработки и тестирования игр и приложений, программного обеспечения для военного, промышленного и медицинского оборудования. Занятия по «1С-бухгалетрии» и «3D-моделированию» проводят практикующие специалисты с многолетним стажем, работающие на крупном производственном предприятии.

  • Записаться и задать вопросы можно по телефонам: vel +375(29)976-66-67, life +375(25)516-01-59.
  • Мы Вконтакте: vk.com/itveda 
  • Мы в Instagram: instagram.com/itveda

Курсы «Веда» в вопросах и ответах

 Что за название такое? 

— Всё достаточно просто, «Веда» - это знание. Обучение здесь направлено на получение знаний и опыта, применимых в реальных жизненных условиях, при устройстве на работу или организации собственного бизнеса. Мы не заставляем просто отсидеть 40 часов, чтобы просто «корочку»... Мы хотим развиваться сами и менять жизнь людей к лучшему. Это белорусское слово идеально отражает наш подход и всю стратегию государства по развитию IT-отрасли.

Выступая во время последней поездки в Сочи, президент Александр Лукашенко заявил, что главная проблема страны - это нехватка квалифицированных IT-кадров. К этому моменту мы уже были на этапе запуска, и в шутку у нас родился слоган «VEDA - решаем главную проблему Беларуси». Шутки шутками, но в этом есть доля правды. И, главное, такой слоган отражает амбициозные цели, которые мы ставим перед собой. Постановка столь высокой планки стала возможной благодаря уникальным людям, влившимся в наш коллектив и объединённых одной идеей.

К тому же, под это название мы сразу придумали современное лакончиное лого.

 Почему выбрали такое направление?

— Мы исходили из того, что в Слуцке много перспективных людей, которые хотят получить новую профессию или улучшить свои познания, но всё упирается в реалии маленького города. Ездить на курсы в Минск далеко и дорого, обучаться где-то дистанционно - ненадёжно, уж слишком заполонён интернет сомнительными коучами и тренингами.

Представили себе обычных парня и девушку, которые трудятся на рабочей специальности, но мечтают о карьерном росте или кардинальных переменах в жизни. Какие у них шансы, не оставляя работу и семью, обучиться чему-то в Слуцке и получить новый статус? Прямо скажем, почти никаких.

Чтобы убедиться в правильности выбранного курса, незадолго до старта мы провели опрос на страничке SlutskGorod в Instagram. В нём приняли участие более 100 человек, и большинство ответило, что хотели бы видеть в нашем городе курсы по программированию, Web-дизайну и созданию сайтов.

Это очень здорово, потому что мы имеем возможность помогать нашим людям и вместе открывать новые горизонты!

Сейчас многие звонят записаться на курсы и восторгаются: «Неужели в Слуцке такое открылось?» Кто-то хочет подтянуть знания по 1С, многие интересуются 3D-моделированием, но самое востребованное пока направление - курсы ПК для начинающих. Количество групп, кстати, ограничено.

 Где вы находитесь?

— В здании торгового центра «Калейдоскоп» по улице Уласовца, 3. Подбирали место на первом этаже и недалеко от автобусной остановки - чтобы это было удобно пенсионерам и людям с ограниченными возможностями. Рядом большая стоянка, а по вечерам здесь никого нет, и ничто не мешает обучению.

Какие дальнейшие планы? 

— Пока это частично коммерческая тайна. Когда мы говорим о крутых разработчиках и тестировщиках, очевидно: у нас есть потенциал для обучения углубленному программированию.

Но пока хотим начать с того, что более востребовано и ближе к народу.

В перспективе будут добавляться курсы для детей и продвинутые курсы для взрослых, прорабатывается направление с летним обучением абитуриентов и школьников, трудоустройством на работу после прохождения обучения. Но пока мы воздержимся от подробностей и громких заявлений.

 А это точно не развод? Какие гарантии?

— Мы работаем исключительно в правовом поле. Заключаем с обучающимися двусторонний договор, в котором прописаны все условия. Оплата переводится частями на банковский счёт ИП, после прохождения первого занятия каждый может отказаться от прохождения обучающего курса без потери денежных средств. У нас лицензионное программное обеспечение, мы находимся на физическом адресе, нас знает весь город - вряд ли здесь уместно говорить о «разводе».

Что по ценам и как происходит оплата?

— Для первых наборов действует 10%-ая скидка. Курсы для начинающих и 1С-бухгалтерии стоят 180 рублей. Из них 20 рублей вносятся при записи и оформлении договора, половина оставшейся суммы - после первого занятия, и вторая половина - после прохождения половины курса (на четвертой неделе занятий). Аналогичная схема рассрочки действует для программ по созданию сайтов и 3D-моделированию, но общая стоимость этих курсов будет дороже - 270 рублей.

Можно подробнее о каждой специальности и преподавателях?

— Здесь будет слишком долго углубляться в программу каждого курса и рассказывать обо всех специалистах, эта информация публикуется в нашей группе Вконтакте.



ИП Коженевский Р. В., УНП 691521678

 
Теги: Минск
 
 
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