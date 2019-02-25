ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Председатель Верховного суда: амнистия может коснуться лиц, уже отбывающих наказание

25.02.2019 23:06 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Разработать законопроект об амнистии в связи с 75-летием освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Такое поручение Александр Лукашенко дал сегодня на встрече с председателем Верховного суда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент Беларуси поручил разработать законопроект об амнистии

Что же касается масштабного совещания с судейским корпусом, то, по словам Валентина Сукало, планируется, что участие в нем примут почти три сотни человек. Откровенный разговор пойдет о существующих проблемах, повышении качества и оперативности работы судей, а также о составе судейского корпуса и соблюдении кодекса чести.

Председатель Верховного суда: амнистия может коснуться лиц, уже отбывающих наказание

Обсудят и успехи. Так, председатель Верховного суда отметил позитивную роль проведенной некоторое время назад реформы судебной системы. Кроме того, в планах дальнейшее внедрение современных информационных технологий в судопроизводство.

Что касается амнистии, Валентин Сукало после встречи рассказал журналистам, что поручение проработать соответствующий законопроект к юбилейной дате дано МВД и Верховному суду.

Председатель Верховного суда: амнистия может коснуться лиц, уже отбывающих наказание

Валентин Сукало, председатель Верховного суда Беларуси:
Последняя амнистия у нас была четыре года назад. Глава государства сегодня поручил МВД, Верховному суду начать разработку проекта закона об амнистии, который надо будет принять к этой юбилейной дате.

Учитывая, что это юбилейная дата, амнистия может быть шире, чем она проходила обычно. Может коснуться лиц, уже отбывающих наказание, в плане сокращения сроков лишения свободы. Выполняя это поручение, мы с Министерством внутренних дел начнем разработку такого проекта закона.

Правосудие должно соответствовать времени. Быть понятным, открытым, доступным и убедительным. Это главные задачи, которые в настоящее время стоят перед судейским корпусом.
 
 
Ссылка на источник 91
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Разработать законопроект об амнистии в связи с 75-летием освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Такое поручение Александр Лукашенко дал сегодня...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Слуцке открылась первая компьютерная школа — «Веда»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.02.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика