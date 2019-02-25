В США 12-летний мальчик сделал ядерный реактор в своей детской комнате





Джексон Освалт потратил 10 тысяч долларов, чтобы сложить ядерный реактор / The Guardian





The Guardian . Юный американец Джексон Освалт из города Мемфис, штат Теннесси, стал самым молодым человеком в мире, кому удалось провести успешную ядерную реакцию. Группа Open Source Fusor Consortium признала его достижения еще в январе прошлого года, когда парню было 12 лет, пишет





«Для тех, кто не видел мои предыдущие сообщения, станет сюрпризом, что я вообще допускал, что мне удастся добиться ядерной реакции», - написал Освалт на форуме сайта Fusor.net. «За прошлый месяц я добился значительного прогресса. Теперь у меня есть результаты, которые я считаю достойными», - добавил он.





По словам парня, он превратил свою детскую комнату в доме родителей в ядерную лабораторию, оснастив ее оборудованием на 10 тысяч долларов. Освалт пояснил, что использует 50 тысяч вольт электричества, чтобы нагреть газ дейтерия, в результате чего происходит слияние ядер и высвобождение энергии.







