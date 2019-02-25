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Порошенко: После завершения президентского срока мечтаю быть депутатом Европарламента

25.02.2019 22:30 — Разное | Партизан  
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Президент Украины рассказал о работе «мечты».



Украинский президент Петр Порошенко рассказал, что после завершения президентского срока хочет работать депутатом Европарламента. Об этом сообщает «Укринформ».

«Для меня есть одна достойная работа, о которой я мечтаю, — быть депутатом Европейского парламента от Украины», — сказал он.

При этом Порошенко отметил, что право выдвигать депутатов в Европарламент имеют только страны, входящие в Евросоюз.

19 февраля Порошенко подписал закон об изменении Конституции Украины, в которой закрепил стремление страны вступить в ЕС и НАТО. Подписание состоялось в присутствии председателя Евросовета Дональда Туска в зале Верховной рады.


Порошенко предложил внести изменения в Конституцию в сентябре 2018 года. Согласно закону, правительство должно реализовывать курс на вступления в ЕС и НАТО, а президент становится гарантом этого курса.

Президентские выборы в Украине пройдут 31 марта. Центризбирком страны зарегистрировал 44 кандидата.


 
 
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