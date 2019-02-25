Глава Верховного суда попросил СМИ осторожнее освещать дело Золотовой









— Слишком повышено общественное внимание к процессу — присутствие дипломатов, репортеров — это мешает суду и оказывает на него косвенное давление, — отметил Сукало.





— Я бы просил СМИ быть более осторожными при освещении этого и подобных процессов, — отметил Валентин Сукало и посоветовал спокойно дождаться решения суда.



