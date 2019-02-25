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Глава Верховного суда попросил СМИ осторожнее освещать дело Золотовой

25.02.2019 22:16 — Разное | Партизан  
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Повышенное внимание к суду над Мариной Золотовой можно расценить как косвенное давление на суд. Об этом в эфире «Беларусь 1» сообщил председатель Верховного суда Валентин Сукало.



— Слишком повышено общественное внимание к процессу — присутствие дипломатов, репортеров — это мешает суду и оказывает на него косвенное давление, — отметил Сукало.

— Я бы просил СМИ быть более осторожными при освещении этого и подобных процессов, — отметил Валентин Сукало и посоветовал спокойно дождаться решения суда.


 
 
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Повышенное внимание к суду над Мариной Золотовой можно расценить как косвенное давление на суд. Об этом в эфире «Беларусь 1» сообщил председатель Верховного суда...
 
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