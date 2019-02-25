Скандал: Maruv не поедет на «Евровидение 2019» от Украины









gordonua.com . Во время переговоров представители Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) и певицы Maruv (Анны Корсун) не достигли согласия о ее поездке на песенный конкурс "Евровидение 2019" в Израиле. Об этом в Facebook 25 февраля сообщил глава правления НОТУ Зураб Аласания, передает





"Продолжительные и изнурительные переговоры (пять с половиной часов) между НОТУ и командой исполнительницы Maruv принесли следующий результат: стороны к согласию не пришли, соглашение подписано не будет", – написал он.





По его словам, в НОТУ считают, что национальный отбор на "Евровидение 2019" был проведен честно.





"Но отбор разоблачил еще одну большую общественную проблему, лежащую в политической плоскости, а не в музыкальной: концертную деятельность многих артистов в стране-агрессоре. И это вызвало негативный резонанс в части общества, и одновременно – отстаивание результата, вместе с отстаиванием такого права остальной частью общества", - написал он.



