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Контратака: домохозяйка потребовала денежную компенсацию от «тунеядской» комиссии

25.02.2019 21:36 — Разное | Партизан  
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Гомельчанка подала иск о взыскании морального вреда с настоящих тунеядцев.



Продолжается контратака, которую устроила гомельская домохозяйка Мария на госорганы. Началось все с того, что ей позвонили из домоуправления и неосторожно спросили, по-прежнему ли она не трудоустроена. Тогда гомельчанка с помощью юристов планомерно и по пунктам стала протестовать против такого обращения и «тунеядского» декрета вообще. Теперь вот потребовала компенсировать моральный вред: 1000 рублей, пишет «Онлайнер».

Итак, хронология. 15 января Марии позвонили (в день рождения), спросили о трудоустройстве. По всей видимости, коммунальщикам поручили формировать базу «тунеядцев», вот они и исполняли… Домохозяйка, которая принципиально не намерена устраиваться на официальную работу, возмутилась: кому какое дело? Мария уверена, что не обязана отчитываться и тем более платить за что-то по повышенным тарифам.

После этого звонка с помощью профсоюза РЭП в горисполком и районную администрацию были направлены жалобы. В них Мария оспаривала мнение, будто она не участвует в финансировании госрасходов, и вообще требовала признать происходящее неконституционным. Вряд ли авторы жалобы надеялись, что горисполком отменит декрет, но, полагают, эту ступеньку необходимо было пройти.

Получив ответы, из которых ожидаемо следует, что вопрос должен решаться выше, Мария направила жалобу в районный суд. Там в рассмотрении дела тоже было отказано — по причине неподведомственности.

Тогда Мария сделала следующий ход: сегодня, 25 февраля, подала иск о взыскании морального вреда. Об этом сообщает сайт «Гомельская весна». Ответчиками заявлены Комитет по труду, занятости и социальной защите Гомельского облисполкома, а также комиссия по содействию занятости населения при администрации Железнодорожного района Гомеля.


В данном случае гомельчанка так сформулировала суть претензии: «Включение персональных данных в базу незанятых в экономике я расцениваю как грубое вмешательство в частную жизнь моей семьи, как унижение человеческого достоинства, постановку в неравенство перед законом и лишение права на равную защиту законных интересов. Это причинило и продолжает причинять мне глубокие моральные страдания».

Ущерб оценен в 1000 рублей.

Юрист Леонид Судаленко намерен добиться, чтобы суд все же рассмотрел претензии Марии: «Мы намерены доказать, что деление людей на занятых в экономике и незанятых является дискриминацией, причиняющей каждому нормальному человеку моральный вред».


 
Теги: Гомель
 
 
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