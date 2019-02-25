Эксперт: Грядущая амнистия - обычная советская традиция, приуроченная к юбилеям

Лукашенко поручил председателю Верховного суда разработать законопроект об амнистии в связи с 75-летием освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Председатель Верховного суда Валентин Сукало объявил, что вместе с МВД приступают к разработке такого законопроекта.





Чем вызвана необходимость проведения амнистии? «Белорусский партизан» побеседовал с директором социально-информационного учреждения «ТаймАкт» Василем Завадским.





- Действительно, традиция проводить амнистии идет еще с советских времен. Правда, когда колонии оказались полностью переполнены, то амнистии уже проводились и без привязки к определенным датам.





- Почему предыдущие четыре года власти не проводили амнистию?





- Последняя амнистия проводилась четыре года назад, к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Затем амнистии не проводились, что совершенно не значит, что не было оснований для амнистий. Не скажу, что объявленная амнистия свидетельствует о некой обеспокоенности властей, или о результате деятельности правозащитников или общественности; обычная советская традиция, приуроченная к юбилеям.





- Председатель Верховного суда подчеркнул, что «амнистия может быть шире, чем она проходила обычно». Что это означает?





- Во времена моей работы в Департаменте исполнения наказаний МВД, когда проводились широкие амнистии, под нее подпадали люди, которые болеют туберкулезом, инвалиды не только 1 и 2, но даже 3-й группы, заключенные, которые имели непогашенные иски. Затем началось закручивание гаек, и пришли к тому, что, если имеешь непогашенный иск, на амнистию можешь не рассчитывать. А среди заключенных, видимо, более половины, кто не погасил иски. По здоровой логике, их следовало бы включить в список потенциальных кандидатов на амнистию. На свободе эти люди будут иметь гораздо больше шансов заработать деньги и выплатить иски, чем в колониях. Тем более, временами иски просто астрономические. Надеюсь, что амнистия будет применяться более широко по медицинским показаниям.





Есть надежда на то, что будет расширен список уголовных статей, которые подпадают под амнистию. Как только власть поднимает антикоррупционную волну, дается негласная команда (а иногда и гласная) не представлять антикоррупционные статьи на амнистию.





Отдельно нужно сказать про статью 328: могут по-популистски сказать, что наркоторговцев никто не отпустит, «пусть и дальше смерти просят»; хотя фраза Сукало дает надежду на то, что и данная категория заключенных может попасть под амнистию. Власть публично не признает, но осознает, что в антинаркотической борьбе очень серьезно перегнули палку.









- Ситуация в местах лишения свободы требует амнистии?





- Места лишения свободы не так и переполнены, хотя и не скажешь, что люди чувствуют себя свободно; на моей памяти в местах лишения свободы находилось до 60 тысяч человек, а теперь говорят про 35-40 тысяч. Похоже, эта цифра близка к реальности, если исключить из нее находящихся в лечебно-трудовых профилакториях (ЛТП): там находятся заключенные, но не осужденные.





Конечно, амнистия хороший шаг, но не думаю, что переполненность мест лишения свободы толкает власть на амнистию.





- Официально заявляется, что амнистия готовится к 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. А возможная президентская кампания не держится в уме?





- Не вижу связи между амнистией и возможной президентской кампанией. Как обычно, заявят, что амнистия коснется 12 тысяч человек, а фактически освобождается тысяча, максимум – две тысячи человек.



