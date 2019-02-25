Настя Рыбка: ФСБ настойчиво советовала мне в Беларусь пока не ездить

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Она стала известна в прошлом году после появления расследования российского оппозиционного деятеля Алексея Навального о коррупции высших государственных чиновников. Цитаты из книги Насти Рыбки и фото, видео из ее Instagram позволили заявить о связи миллиардера Олега Дерипаски и российского вице-премьера Сергея Приходько. Затем была таиландская тюрьма за организацию "секс-тренинга", депортация после долгих месяцев заключения, задержание в московском аэропорту по новому делу ("вовлечение в занятия проституцией") и освобождение под подписку о явке.









Однако в Беларусь она не приехала. Почему? "Российская ФСБ настойчиво советовала мне в Беларусь пока не ездить, — говорит белоруска. — Почему — не знаю. Я не слышала, чтобы в Беларуси на меня было заведено какое-то дело. Кажется, ни в каких базах меня нет".





Настя Рыбка вспомнила, что даже Александр Лукашенко за нее заступился, когда она попала за решетку в России. И для нее это стало неожиданностью. Белоруска говорит, что у нее много друзей на родине, в том числе и среди чиновников, бизнесменов. "Но это дружеские отношения, они помогают мне и сейчас", — признается "девушка из Бобруйска".