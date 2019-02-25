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Настя Рыбка: ФСБ настойчиво советовала мне в Беларусь пока не ездить

25.02.2019 20:49 — Разное | Партизан  
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Белорусская гражданка Настя Рыбка (Вашукевич), которая живет в Москве и регулярно попадает в громкие скандалы, дала большое интервью Радио Свобода.


instagram.com/nastya_rybka

Она стала известна в прошлом году после появления расследования российского оппозиционного деятеля Алексея Навального о коррупции высших государственных чиновников. Цитаты из книги Насти Рыбки и фото, видео из ее Instagram позволили заявить о связи миллиардера Олега Дерипаски и российского вице-премьера Сергея Приходько. Затем была таиландская тюрьма за организацию "секс-тренинга", депортация после долгих месяцев заключения, задержание в московском аэропорту по новому делу ("вовлечение в занятия проституцией") и освобождение под подписку о явке.


Однако в Беларусь она не приехала. Почему? "Российская ФСБ настойчиво советовала мне в Беларусь пока не ездить, — говорит белоруска. — Почему — не знаю. Я не слышала, чтобы в Беларуси на меня было заведено какое-то дело. Кажется, ни в каких базах меня нет".

Настя Рыбка вспомнила, что даже Александр Лукашенко за нее заступился, когда она попала за решетку в России. И для нее это стало неожиданностью. Белоруска говорит, что у нее много друзей на родине, в том числе и среди чиновников, бизнесменов. "Но это дружеские отношения, они помогают мне и сейчас", — признается "девушка из Бобруйска".

 
 
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Белорусская гражданка Настя Рыбка (Вашукевич), которая живет в Москве и регулярно попадает в громкие скандалы, дала большое интервью Радио Свобода.
 
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