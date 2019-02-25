Стадион «Динамо» отказал организаторам концерта #БНР101, так как нет газона

После зимнего периода этот процесс «занимает до полутора месяцев».





По словам Алексеенко, дата проведения праздничного концерта на День Воли и сроки поставки и тестирования покрытия футбольного газона совпадают.





«Ограничения стадиона «Динамо» как арены для организации проведения концертов, фестивалей, парадов обусловлены наличием и степенью завершённости тестирования защитного покрытия футбольного газона. После зимнего периода восстановление газона занимает до полутора месяцев», — говорится в официальном ответе, который получило Радио Свобода от администрации стадиона.









По словам гендиректора, сейчас на стадионе нет покрытия травяного газона и легкоатлетических дорожек.





«В связи с этим проводится процедура закупки покрытия, которая и позволит в дальнейшем в полной мере эксплуатировать стадион».





Стадион «Динамо», пишет Василий Алексеенко, будет готов к проведению мероприятий «не раньше апреля при условии своевременной поставки защитного покрытия и его обязательного тестирования».





Ранее администрация стадиона «Динамо» отказала организаторам праздничного концерта на День Воли, сославшись на Европейские игры.





Общественная кампания #БНР101 подавала заявку в Мингорисполком на праздничный концерт на «Динамо» 24 марта.







