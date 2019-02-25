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Новая автоматическая метеостанция введена в эксплуатацию в Солигорске
В Солигорске введена в эксплуатацию новая автоматическая метеостанция, говорится в
Она расположилась на берегу Солигорского водохранилища по соседству со спасательной станцией и занимает довольно скромную площадь.
Установка автоматической метеостанции позволит "Белгидромету" в режиме реального времени наблюдать за тем, как меняются температура, скорость и направление ветра, давление, влажность, что поспособствует повышению точности прогнозов, фиксации возникновения неблагоприятных явлений. Ранее наблюдения за погодными явлениями в Солигорске производились на метеостанции "Слуцк".
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В Солигорске введена в эксплуатацию новая автоматическая метеостанция, говорится в сообщении Миноблисполкома. Она расположилась на берегу Солигорского...
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