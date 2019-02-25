Осторожно, сильный ветер! В Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности

Белорусские синоптики объявили о неблагоприятных природных явлениях, которые ожидают 26 февраля.

По данным Белгидромета , "днем 26 февраля (вторник) по юго-западной половине республики ожидается усиление ветра порывами до 15-18 м/с".

Как сообщалось, 26 февраля погоду в Беларуси в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, по востоку республики скажется влияние фронтального раздела. Ожидается облачно с прояснениями. Преимущественно по восточной половине республики кратковременные осадки (дождь, мокрый снег). Ночью и утром местами слабый гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-западный порывистый, днем по юго-западной половине сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -3..+2°С, максимальная - днем +2..+8°С. Атмосферное давление ночью и утром будет падать, во второй половине дня - расти.