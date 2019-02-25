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Проект стратегии активного долголетия будет внесен в Совмин в октябре

25.02.2019 21:33 — Разное | Интерфакс  
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Проект Национальной стратегии в интересах пожилых граждан будет внесен на рассмотрение в Совет Министров в октябре этого года, сообщило государственное агентство БелТА со ссылкой на министра труда и социальной защиты Ирину Костевич.

"В прошлом году мы объявили о том, что будем разрабатывать стратегию активного долголетия. Это документ, который по всем направлениям определит наши шаги по отношению к пожилым во всех сферах их жизни. К 1 октября задача - внести в Совет Министров проект постановления этой стратегии", - сказала Ирина Костевич на заседании коллегии ведомства.

Она отметила, что сохранение числа домов-интернатов в Беларуси на одном уровне последние семь лет говорит о развитии стационарозамещающих форм. Пожилые люди остаются в домашних условиях, при этом получают необходимый им комплекс услуг.

Обслуживание на дому в Беларуси набирает обороты: если в 2017 году оно предоставлялось почти 90 тыс. граждан, то в 2018-м - уже более 91 тыс. Количество получателей социальных услуг растет, с одной стороны, в связи с ростом числа граждан пожилого возраста, с другой, из-за того, что сами органы соцзащиты активнее идут к нуждающимся в услугах. То есть постепенно происходит переход от заявительного к выявительному принципу.

"Мы утвердили национальный стандарт качества социальных услуг, в прошлом году работали над созданием системы мониторинга, в этом году его проведем. И по итогам 2019 года прорейтингуем все 146 территориальных центров социального обслуживания населения", - добавила И.Костевич.

Все области в 2018 году открывали новые объекты, отделения дневного, круглосуточного пребывания, и в этом году эта работа продолжится. Однако, отметила Ирина Костевич, регионам необходимо активнее внедрять новые формы работы. В прошлом году появились замещающие семьи, и если в Витебской области уже 19 таких семей, в других - от 6 до 9, а в Минске нет вообще. Зато только в столице заключен 21 договор пожизненного содержания с иждивением.

 
Теги: Минск
 
 
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Проект Национальной стратегии в интересах пожилых граждан будет внесен на рассмотрение в Совет Министров в октябре этого года, сообщило государственное...
 
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