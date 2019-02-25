﻿ Семейная пара из Барановичей получила из-за границы 500 тысяч евро, но "забыла" заплатить налоги. 21.by
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Семейная пара из Барановичей получила из-за границы 500 тысяч евро, но "забыла" заплатить налоги

25.02.2019 22:42 — Разное | UDF  
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В течение пяти лет семейная пара из Барановичей получала значительные доходы за рубежом, но не платила подоходный налог, сообщает управление Департамента финансовых расследований КГК по Брестской области.

Известно, что они регулярно ездили в Латвию, чтобы снимать деньги с банковского счета подконтрольной им компании, зарегистрированной в Великобритании.

Всего за 2013–2017 годы они получили более 400 тыс. евро и 140 тыс. долларов. При этом налоговые декларации не подавали.

Интересно, что еще в 2015 году женщину приглашали в городскую инспекцию МНС для декларирования доходов — у налоговиков была информация, что ее расходы превышали официальные доходы. Однако она скрыла факт получения денежных средств за рубежом.

Семейной паре предстоит оплатить подоходный налог в размере более 120 тыс. рублей. Также по факту уклонения от уплаты налогов в крупном и особо крупном размерах возбуждены уголовные дела.

 
 
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В течение пяти лет семейная пара из Барановичей получала значительные доходы за рубежом.
 
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