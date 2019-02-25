|
Семейная пара из Барановичей получила из-за границы 500 тысяч евро, но "забыла" заплатить налоги
Иллюстративное фото
Известно, что они регулярно ездили в Латвию, чтобы снимать деньги с банковского счета подконтрольной им компании, зарегистрированной в Великобритании.
Всего за 2013–2017 годы они получили более 400 тыс. евро и 140 тыс. долларов. При этом налоговые декларации не подавали.
Интересно, что еще в 2015 году женщину приглашали в городскую инспекцию МНС для декларирования доходов — у налоговиков была информация, что ее расходы превышали официальные доходы. Однако она скрыла факт получения денежных средств за рубежом.
Семейной паре предстоит оплатить подоходный налог в размере более 120 тыс. рублей. Также по факту уклонения от уплаты налогов в крупном и особо крупном размерах возбуждены уголовные дела.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В течение пяти лет семейная пара из Барановичей получала значительные доходы за рубежом.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)