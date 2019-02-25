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Вице-президент США предупредил об изоляции поддерживающих Мадуро стран
Майкл Пенс. Фото: Reuters
США усиливают давление
«Президент Трамп попросил меня быть здесь и передать простое сообщение — мы с вами на 100%. До тех пор пока свобода не будет восстановлена, мы не свернем с нашего пути», — заявил вице-президент США Майк Пенс на саммите в Боготе, обращаясь к принявшему на себя президентские полномочия в Венесуэле Хуану Гуаидо. Вице-президент принял участие в саммите Группы Лимы (создана в августе 2017 года для поиска выхода из кризиса в Венесуэле). После того как 23 января лидер оппозиционного властям парламента Венесуэлы Гуаидо назвал себя президентом, Группа Лимы признала его полноправным представителем страны.
В центре обсуждения были события, произошедшие на границах Венесуэлы с Колумбией и Бразилией, и поиск дальнейших путей выхода из кризиса. В выходные сторонники Николаса Мадуро оказали сопротивление и перекрыли дорогу грузовикам с гуманитарной помощью, пытавшихся въехать в страну. Хуан Гуаидо, присутствующий на саммите, в своем выступлении осудил эти действия и призвал все страны сплотиться в борьбе с Мадуро.
«Тиран в Каракасе танцевал, когда его подручные сжигали грузовики и убивали гражданских», — заявил в начале своего выступления Пенс (об этом сообщали СМИ, показывавшие кадры с праздничной демонстрации в Каракасе в выходные с участием Мадуро). Пенс повторил, что Мадуро должен уйти и объявил план дальнейших действий Вашингтона.
США продолжат оказывать гуманитарную помощь Венесуэле и соседним странами, принимающим беженцев, сообщил он. Совместно с правительством Колумбии США определят новые места на границе с Венесуэлой, где можно будет складировать гуманитарную помощь, рассказал Пенс. США также продолжат усиливать санкции против Мадуро и его ближайшего окружения. В понедельник в санкционные списки были включены четверо представителей режима, сообщил Пенс. В частности, в них попали губернаторы трех пограничных провинций, которые не пропустили гуманитарную помощь.
Пенс также призвал все страны Группы Лимы ввести персональные санкции против ближайшего окружения Мадуро и коррумпированных чиновников: «Призываем немедленно заморозить активы PDVSA (государственной нефтяной компании), а также немедленно передать имущество Венесуэлы в ваших странах от Мадуро к Гуаидо. Мы также призываем все страны ограничить выдачу виз для членов ближайшего круга Мадуро и признать представителей Гуаидо в Межамериканском банке развития», — сказал Пенс. — Если вы продолжите поддерживать этот режим, он только изолирует ваши страны на мировой арене".
«Мы надеемся на мирное решение, но президент Трамп дал четко понять, что все варианты на столе», — резюмировал Пенс и напомнил, что Трамп готов снять санкции с тех соратников Мадуро, которые откажут ему в поддержке.
Патовая ситуация
Гуаидо прибыл на саммит в воскресенье, хотя в Венесуэле суд объявил его невыездным, что может осложнить его возвращение в страну. Прибыв в Колумбию, он заявил, что международное сообщество должно рассматривать все варианты для разрешения кризиса. Как отмечает AP, это значительное усиление риторики: Хулио Борхес, которого Гуаидо назначил представителем в Группе Лимы, открыто призвал к военной операции. «Мы потребуем усиления дипломатического давления и использования силы против диктатуры Николаса Мадуро», — завил он в воскресенье (цитата по
Ситуация в Венесуэле обострилась в выходные. Гуаидо ожидал, что в субботу и воскресенье ему и его сторонникам удастся завести в Венесуэлы грузовики с гуманитарной помощью. Они рассчитывали на помощь военных, которые перейдут на сторону оппозиции и пропустят грузы. Колонны готовы были заехать с запада (граница с Колумбией) и с востока (граница с Бразилией). Однако к концу выходных никакую помощь не удалось доставить, пишет Bloomberg. В столкновениях на границе погибли четверо, еще около трехсот человек получили ранения, пишет The Washington Post с места событий. После выходным в стране сложился опасный тупик, констатирует Bloomberg.
«Любые дополнительные санкции приведут к ухудшению положения граждан Венесуэлы и могут спровоцировать насилие. Доставка гуманитарной помощи была пиар-акцией. Как признали представители администрации Трампа, это была попытка заставить военных Венесуэлы перестать подчиняться Мадуро. Это был фарс, и он провалился», — говорит Майр Уайсброт, соруководитель Центра экономических и политических исследований (цитата по
«С одной стороны, правительство Мадуро подчеркнуло, что не примет гуманитарную помощь, что плохо сказывается на его популярности. С другой стороны, оппозиция не смогла провести помощь и не достигла своей цели по переходу военных на ее сторону», — описывает сложившееся положение Карлос Ромеро, аналитик Central University of Venezuela (цитата по
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США введут новые санкции в отношении режима Мадуро, сообщил на саммите вице-президент Майк Пенс.
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