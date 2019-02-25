Вице-президент США предупредил об изоляции поддерживающих Мадуро стран



Майкл Пенс. Фото: Reuters

США усиливают давление

Патовая ситуация

— заявил вице-президент СШАна саммите в Боготе, обращаясь к принявшему на себя президентские полномочия в Венесуэле. Вице-президент принял участие в саммите Группы Лимы (создана в августе 2017 года для поиска выхода из кризиса в Венесуэле). После того как 23 января лидер оппозиционного властям парламента Венесуэлы Гуаидо назвал себя президентом, Группа Лимы признала его полноправным представителем страны.В центре обсуждения были события, произошедшие на границах Венесуэлы с Колумбией и Бразилией, и поиск дальнейших путей выхода из кризиса. В выходные сторонникиоказали сопротивление и перекрыли дорогу грузовикам с гуманитарной помощью, пытавшихся въехать в страну. Хуан Гуаидо, присутствующий на саммите, в своем выступлении осудил эти действия и призвал все страны сплотиться в борьбе с Мадуро.заявил в начале своего выступления Пенс (об этом сообщали СМИ, показывавшие кадры с праздничной демонстрации в Каракасе в выходные с участием Мадуро). Пенс повторил, что Мадуро должен уйти и объявил план дальнейших действий Вашингтона.США продолжат оказывать гуманитарную помощь Венесуэле и соседним странами, принимающим беженцев, сообщил он. Совместно с правительством Колумбии США определят новые места на границе с Венесуэлой, где можно будет складировать гуманитарную помощь, рассказал Пенс. США также продолжат усиливать санкции против Мадуро и его ближайшего окружения. В понедельник в санкционные списки были включены четверо представителей режима, сообщил Пенс. В частности, в них попали губернаторы трех пограничных провинций, которые не пропустили гуманитарную помощь.Пенс также призвал все страны Группы Лимы ввести персональные санкции против ближайшего окружения Мадуро и коррумпированных чиновников:— сказал Пенс. —— резюмировал Пенс и напомнил, что Трамп готов снять санкции с тех соратников Мадуро, которые откажут ему в поддержке.Гуаидо прибыл на саммит в воскресенье, хотя в Венесуэле суд объявил его невыездным, что может осложнить его возвращение в страну. Прибыв в Колумбию, он заявил, что международное сообщество должно рассматривать все варианты для разрешения кризиса. Как отмечает AP, это значительное усиление риторики:, которого Гуаидо назначил представителем в Группе Лимы, открыто призвал к военной операции.завил он в воскресенье (цитата по).Ситуация в Венесуэле обострилась в выходные. Гуаидо ожидал, что в субботу и воскресенье ему и его сторонникам удастся завести в Венесуэлы грузовики с гуманитарной помощью. Они рассчитывали на помощь военных, которые перейдут на сторону оппозиции и пропустят грузы. Колонны готовы были заехать с запада (граница с Колумбией) и с востока (граница с Бразилией). Однако к концу выходных никакую помощь не удалось доставить, пишет Bloomberg. В столкновениях на границе погибли четверо, еще около трехсот человек получили ранения, пишет The Washington Post с места событий. После выходным в стране сложился опасный тупик, констатирует Bloomberg.— говорит, соруководитель Центра экономических и политических исследований (цитата по) ​описывает сложившееся положение Карлос Ромеро, аналитик ​Central University of Venezuela (цитата по).