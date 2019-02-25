Настя Рыбка: ФСБ настойчиво советовала мне в Беларусь пока не ездить



Фото: instagram.com/nastya_rybka

Радио Свобода

Она стала известна в прошлом году после появления расследования российского оппозиционного деятеляо коррупции высших государственных чиновников. Цитаты из книгии фото, видео из ее Instagram позволили заявить о связи миллиардераи российского вице-премьера. Затем была таиландская тюрьма за организацию "секс-тренинга", депортация после долгих месяцев заключения, задержание в московском аэропорту по новому делу ("вовлечение в занятия проституцией") и освобождение под подписку о явке.Однако в Беларусь она не приехала. Почему?— говорит белоруска. —Настя Рыбка вспомнила, что дажеза нее заступился, когда она попала за решетку в России. И для нее это стало неожиданностью. Белоруска говорит, что у нее много друзей на родине, в том числе и среди чиновников, бизнесменов.признается "девушка из Бобруйска".