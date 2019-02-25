На вторник синоптики объявили оранжевый уровень опасности

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— сказано в сообщении.- уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;- машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража машину следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;- находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;- избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов).Во вторник по восточной половине республики ожидаются кратковременные осадки (дождь, мокрый снег). Ночью и утром местами слабый гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Днем по юго-западной половине страны ожидается сильный порывистый ветер. Температура воздуха минимальная ночью −3…+2 °С, максимальная температура днем +2…8 °С.На неделе будет преобладать неустойчивая погода с повышенным температурным фоном, а в конце недели ненадолго похолодает.