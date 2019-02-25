О чем президент должен спросить силовиков на совещании





В ближайшее время президент проведет совещание с силовиками, на котором, как заявил, он задаст прямые вопросы и потребует таких же прямых и откровенных ответов. О чем же президенту следует спросить прежде всего?

Из предварительных докладов председателя КГБ Валерия Вакульчика и генерального прокурора Александра Конюка больше всего понравилась информация о стремительном росте числа выявленных коррупционных преступлений. Как заявил Александр Конюк, их количество выросло на треть в 2018 году и этот рост обусловлен более эффективной работой правоохранительных органов, направленной на выявление коррупционных преступлений. Мол, они имеют латентный характер, тщательно маскируются. Поэтому их больше не стало, просто больше выявлено.

Если быть точным, то рост количества выявленных коррупционных преступлений в 2018 году составил 31%. Эта информация была озвучена на коллегии Генпрокуратуры еще 6 февраля, просто она прошла незаметно для общественности. Об этом факте упомянули лишь вскользь, не заостряя на нем внимания и быстро переключившись на другие цифры.

Странное дело. Рост эффективности в 31%, а об этом говорят ненароком и, словно оправдываясь, добавляют, что выявлять больше стали. При этом, генеральный прокурор после доклада президенту еще и заявляет, что нужно усовершенствовать работу антикоррупционных комиссий. Зачем, с таким небывалым ростом эффективности борьбы с коррупцией? Вон Нацбанку удалось выбрать верный курс, стабилизировать белорусский рубль добиться беспрецедентного снижения ставки рефинансирования, и глава ведомства не предлагает что-то менять. Напротив, говорит: "Правильным курсом идем, товарищи!"

Вот бы белорусская экономика такую эффективность показала - рост ВВП в 31% за год. Не показывает. А силовики -запросто. Без роста количества борцов с коррупцией, без значимых законодательных изменений, без каких-либо новых технологий, без увеличения финансирования... Буквально на голом энтузиазме. Просто сказали, что стране нужен уголь, и дали угля.

Не верю.

Президенту на будущем совещании непременно необходимо поинтересоваться, каким таким путем, какими такими инструментами силовикам всего за год удалось повысить эффективность борьбы с коррупцией на 31%. Если назовут руководители силовых ведомств такие инструменты, распишут, как они сработали на практике, необходимо всех тех, кто эти инструменты внедрил, щедро наградить. А потом рассказать о передовом опыте борьбы с коррупцией всему миру.

Но, если не назовут таких инструментов, не смогут рассказать, как удалось добиться такой эффективности, то спросить уже нужно будет по всей строгости. Со всех. Потому что в таком случае рост выявленных коррупционных преступлений будет означать, что это не силовики хорошо сработали, а просто канализационный отстойник переполнился, в результате чего все это дерьмо само выплыло наружу, прямо под ноги. Вот и пришлось прибираться.

Ведь если объективно разобраться, те же безобразия в здравоохранении не вдруг возникли. Канализационный отстойник минимум десятилетие заполнялся. И об этом знали очень и очень многие, в том числе и силовики. И только когда под ноги поплыло, когда смердеть начало так, что и противогаз не спасал, спохватились. Или в здравоохранении тоже просто эффективность борьбы с коррупцией повысили? В таком случае, в 2018 году здесь не 31%, а все 300% силовики показали. Но за счет чего?

Только на основе вот этого примера президенту стоило бы спросить, почему все эти безобразия годами длились, почему заявления о них из Генеральной прокуратуры пересылались в Минздрав уже осужденному заместителю министра здравоохранения Игорю Лосицкому и там же хоронились? Ведь самые громкие дела уже рассмотрены судом и можно подвести какие-то итоги. И, главное, будет ли продолжение? Или Лосицкий - это та вершина, выше которой уже не подняться?

Среди частных дел, которые глава государства держит на контроле, очень хотелось бы услышать результат проверки обстоятельств поставки в Беларусь и применения на детях незарегистрированной вакцины Эупента. Президент велел главе СК с этим еще в сентябре 2018 года разобраться. Времени достаточно прошло. Где результат? Хотя бы предварительный?