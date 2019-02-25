26 февраля. События и люди

ПРАЗДНИКИ:
Всемирный день неторопливости (с инициативой проведения такого дня выступила Италия).
ПРИМЕТЫ:
Мартиниан. День борьбы с блудными страстями. Чем холоднее в этот день, тем суше будет лето.
РОДИЛИСЬ:
1802 Виктор Мари ГЮГО, национальный поэт Франции, реформатор французского стиха, выдающийся прозаик.
1829 Леви ШТРАУС (Лейб СТРАУСС), американский создатель джинсов. Родом из Германии. В мае 1873 года получил патент на новое изделие - одежду из ткани «деним» с металлическими пуговицами и заклёпками (название «джинсы» родилось позже). В день его похорон вся торговля в Сан-Франциско была прекращена, чтобы жители могли отдать дань уважения покойному.
1869 Надежда Константиновна КРУПСКАЯ, российский госдеятель, жена В.И. ЛЕНИНА. Она признавалась: «Марксизм дал мне величайшее счастье, которое только может желать человек: знание, куда надо идти, спокойную уверенность в конечном исходе дела, с которым я связала свою жизнь».
1902 Николай Петрович СТАРОСТИН, знаменитый российский футболист.
1908 Анна Ивановна ЩЕТИНИНА, первая в мире женщина - капитан дальнего плавания. Стала им в 27 лет.
1918 Пётр Миронович МАШЕРОВ, белорусский госдеятель. Погиб в автокатастрофе в 1980 году.
1938 Александр Андреевич ПРОХАНОВ, российский писатель.
1941 Евгений Ильич ЖАРИКОВ, российский актёр. Умер в 2012 году.
1954 Реджеп Тайип ЭРДОГАН, президентТурции. В 1980 году начальник Эрдогана в городском совете транспорта, полковник в отставке, приказал ему сбрить усы, но Реджеп отказался это сделать и был за это уволен с работы.
1956 Юрий Алексеевич КУРБЫКО, белорусский футбольный вратарь.
1964 Марк ДАКАСКОС, американский актёр. В его жилах течёт смесь японской, китайской, филиппинской, испанской и ирландской крови.
1973 Уле Гуннар СУЛЬШЕР, норвежский футболист, тренер.
1974 Себастьен ЛЁБ, французский автогонщик.
СОБЫТИЯ:
1616 Инквизиция освободила отрёкшегося от своих взглядов Галилео ГАЛИЛЕЯ, после чего он, якобы, сказал: «И всё-таки она вертится!».
1719 В соответствии с указом ПЕТРА I о сборе редкостей и древних предметов, в Санкт-Петербурге была основана Кунсткамера - первый музей в России (посетителям при входе подносили рюмку водки с закуской).
1848 В Лондоне 29-летний Карл МАРКС опубликовал «Манифест Коммунистической партии». Ни один другой политический документ в истории не оказал такого большого влияния на общество и не получил такого широкого распространения.
1876 В Оссендрехте (Нидерланды) родилась самая маленькая женщина - Полин МАСТЕРС, которая стала известна как Принцесса Полин. К 9 годам она доросла до 55 см и стала весить 1,5 кг. Когда её тело обследовали после смерти, её рост равнялся 61 см.
1878 Французский учёный СЕДИЙО обратился к автору французского «Толкового словаря» филологу Эмилю ЛИТТРЕ с просьбой дать подходящее название микроорганизмам. В своём письме, которое было отправлено в этот день, Литтре предложил название «микроб».
1935 Изобретатель Роберт УОТСОН-УАТТ впервые продемонстрировал радар (RAdio Detection And Ranging).
1936 Завод в Вольфсбурге (Германия) выпустил первый автомобиль «Фольксваген».
1955 Американский лётчик-испытатель Джордж СМИТ стал первым человеком, успешно катапультировавшимся на сверхзвуковой скорости.
2001 Афганские талибы взорвали две колоссальные каменные статуи Будды. Одна из них была возрастом 1500 лет и высотой 53 метра (на 7 метров выше нью-йоркской статуи Свободы с её факелом).