26 февраля. События и люди

ПРАЗДНИКИ:

Всемирный день неторопливости (с инициативой проведения такого дня выступила Италия).

ПРИМЕТЫ:

Мартиниан. День борьбы с блудными страстями. Чем холоднее в этот день, тем суше будет лето.

РОДИЛИСЬ:

1802 Виктор Мари ГЮГО, национальный поэт Франции, реформатор французского стиха, выдающийся прозаик.

1829 Леви ШТРАУС (Лейб СТРАУСС), американский создатель джинсов. Родом из Германии. В мае 1873 года получил патент на новое изделие - одежду из ткани «деним» с металлическими пуговицами и заклёпками (название «джинсы» родилось позже). В день его похорон вся торговля в Сан-Франциско была прекращена, чтобы жители могли отдать дань уважения покойному.

1869 Надежда Константиновна КРУПСКАЯ, российский госдеятель, жена В.И. ЛЕНИНА. Она признавалась: «Марксизм дал мне величайшее счастье, которое только может желать человек: знание, куда надо идти, спокойную уверенность в конечном исходе дела, с которым я связала свою жизнь».

1902 Николай Петрович СТАРОСТИН, знаменитый российский футболист.

1908 Анна Ивановна ЩЕТИНИНА, первая в мире женщина - капитан дальнего плавания. Стала им в 27 лет.

1918 Пётр Миронович МАШЕРОВ, белорусский госдеятель. Погиб в автокатастрофе в 1980 году.

1938 Александр Андреевич ПРОХАНОВ, российский писатель.

1941 Евгений Ильич ЖАРИКОВ, российский актёр. Умер в 2012 году.

1954 Реджеп Тайип ЭРДОГАН, президентТурции. В 1980 году начальник Эрдогана в городском совете транспорта, полковник в отставке, приказал ему сбрить усы, но Реджеп отказался это сделать и был за это уволен с работы.

1956 Юрий Алексеевич КУРБЫКО, белорусский футбольный вратарь.

1964 Марк ДАКАСКОС, американский актёр. В его жилах течёт смесь японской, китайской, филиппинской, испанской и ирландской крови.

1973 Уле Гуннар СУЛЬШЕР, норвежский футболист, тренер.

1974 Себастьен ЛЁБ, французский автогонщик.

СОБЫТИЯ:

1616 Инквизиция освободила отрёкшегося от своих взглядов Галилео ГАЛИЛЕЯ, после чего он, якобы, сказал: «И всё-таки она вертится!».

1719 В соответствии с указом ПЕТРА I о сборе редкостей и древних предметов, в Санкт-Петербурге была основана Кунсткамера - первый музей в России (посетителям при входе подносили рюмку водки с закуской).

1848 В Лондоне 29-летний Карл МАРКС опубликовал «Манифест Коммунистической партии». Ни один другой политический документ в истории не оказал такого большого влияния на общество и не получил такого широкого распространения.

1876 В Оссендрехте (Нидерланды) родилась самая маленькая женщина - Полин МАСТЕРС, которая стала известна как Принцесса Полин. К 9 годам она доросла до 55 см и стала весить 1,5 кг. Когда её тело обследовали после смерти, её рост равнялся 61 см.

1878 Французский учёный СЕДИЙО обратился к автору французского «Толкового словаря» филологу Эмилю ЛИТТРЕ с просьбой дать подходящее название микроорганизмам. В своём письме, которое было отправлено в этот день, Литтре предложил название «микроб».

1935 Изобретатель Роберт УОТСОН-УАТТ впервые продемонстрировал радар (RAdio Detection And Ranging).

1936 Завод в Вольфсбурге (Германия) выпустил первый автомобиль «Фольксваген».

1955 Американский лётчик-испытатель Джордж СМИТ стал первым человеком, успешно катапультировавшимся на сверхзвуковой скорости.

2001 Афганские талибы взорвали две колоссальные каменные статуи Будды. Одна из них была возрастом 1500 лет и высотой 53 метра (на 7 метров выше нью-йоркской статуи Свободы с её факелом).