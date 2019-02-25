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Министр образования предлагает ограничить мобильные в школах и полностью контролировать учеников

26.02.2019 06:34 — Разное | Виртуальный Брест  
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Министр образования Игорь Карпенко предлагает наложить ряд ограничений на школьников: в частности, сократить использование мобильных телефонов и ввести перечень запрещенных предметов и веществ, сообщает БЕЛТА. Несложно догадаться, что причиной таких нововведений стала трагедия в Столбцах, где школьник зарезал одноклассника и учительницу. После случившегося в обществе и органах власти разразилась дискуссия о том, можно ли было предотвратить трагедию. Судя по всему, президент считает, что можно было. Сегодня он объявил министру образования выговор за то, что Карпенко не обеспечил в школах должный уровень безопасности.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63829.php

Министр образования предлагает ограничить мобильные в школах и полностью контролировать учеников

Минобразования совместно с МЧС, МВД, Министерством обороны и другими ведомствами приступит к разработке типового положения об обеспечении безопасности обучающихся в учреждениях образования.

— В нем будут учтены все направления безопасности: в местах проживания, по дороге в учреждение образования и из него, безопасность здания и прилегающей территории, психологическая безопасность в учреждении образования, при организации питания, в свободное от учебы время, безопасность поведения в интернете и другое, — констатировал Игорь Карпенко. — Считаем правильным утвердить перечень предметов и веществ, запрещенных к хранению и использованию обучающимися, введение ограничения права пользования средствами мобильной связи в учреждениях образования, а также другие меры безопасности, — добавил он.

Кроме того, министр сообщил, что на базе Республиканского центра психологической помощи в режиме онлайн будет организовано круглосуточное оказание экстренной психологической помощи детям, а также консультирование родителей.

Напомним, после трагедии в Столбцах во всех школах страны пообещали усилить меры безопасности. «Вопрос сейчас прорабатывается. Конкретных решений пока нет: надо учесть все факторы произошедшей трагедии и других известных инцидентов. В школах будет наводиться порядок и усиливаться меры безопасности», — говорили в Министерстве образования.

21 февраля подозреваемый школьник впервые начал давать показания. Однако Следственный комитет своей приоритетной задачей видел не столько расследование произошедшего инцидента, сколько выяснение его причин: «Для следователей в настоящий момент главная задача — выяснить не как это произошло (это уже и так понятно), а почему это произошло».

А сегодня Лукашенко объявил министру образования выговор за непринятие должных мер по обеспечению безопасных условий пребывания детей в школах.

 
 
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  Министр образования Игорь Карпенко предлагает наложить ряд ограничений на школьников: в частности, сократить использование мобильных телефонов и ввести...
 
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