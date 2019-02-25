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Министр образования предлагает ограничить мобильные в школах и полностью контролировать учеников
26.02.2019 06:34 — Разное | Виртуальный Брест
Министр образования Игорь Карпенко предлагает наложить ряд ограничений на школьников: в частности, сократить использование мобильных телефонов и ввести перечень запрещенных предметов и веществ,
Минобразования совместно с
— В нем будут учтены все направления безопасности: в местах проживания, по дороге в учреждение образования и из него, безопасность здания и прилегающей территории, психологическая безопасность в учреждении образования, при организации питания, в свободное от учебы время, безопасность поведения в интернете и другое, — констатировал Игорь Карпенко. — Считаем правильным утвердить перечень предметов и веществ, запрещенных к хранению и использованию обучающимися, введение ограничения права пользования средствами мобильной связи в учреждениях образования, а также другие меры безопасности, — добавил он.
Кроме того, министр сообщил, что на базе Республиканского центра психологической помощи в режиме онлайн будет организовано круглосуточное оказание экстренной психологической помощи детям, а также консультирование родителей.
Напомним, после трагедии в Столбцах во всех школах страны пообещали усилить меры безопасности. «Вопрос сейчас прорабатывается. Конкретных решений пока нет: надо учесть все факторы произошедшей трагедии и других известных инцидентов. В школах будет наводиться порядок и усиливаться меры безопасности», —
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Министр образования Игорь Карпенко предлагает наложить ряд ограничений на школьников: в частности, сократить использование мобильных телефонов и ввести...
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