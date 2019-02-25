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Двое жителей Столина устроили драку с участковым и сломали ему нос

26.02.2019 06:34 — Разное | Виртуальный Брест  
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Уголовное дело было возбуждено в отношении жителя Столина, который подозревается в нападении на сотрудника милиции, сообщила газета "Навiны Палесся" со ссылкой на заместителя начальника Столинского РОВД по идеологической работе и кадровому обеспечению Алексея Козулю.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63828.php

Двое жителей Столина устроили драку с участковым и сломали ему нос

Инцидент произошел в микрорайоне Горынь: участковый попытался составить протокол на двух нетрезвых мужчин, отца и сына, которые находились в общественном месте.

Жители Столина начали сопротивляться милиционеру и устроили драку, в которой младший сломал участковому нос.

По словам Козули, обоих дебоширов задержали, отца вскоре отпустили, а его сын сейчас находится под арестом. В отношении него возбудили уголовное дело по ст. 364 Уголовного кодекса Беларуси (насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел). Мужчине за совершенное в качестве максимального наказания грозит до шести лет лишения свободы.

 
 
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  Уголовное дело было возбуждено в отношении жителя Столина, который подозревается в нападении на сотрудника милиции, сообщила газета "Навiны Палесся" со ссылкой...
 
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