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Двое жителей Столина устроили драку с участковым и сломали ему нос
26.02.2019 06:34 — Разное | Виртуальный Брест
Уголовное дело было возбуждено в отношении жителя Столина, который подозревается в нападении на сотрудника милиции, сообщила газета "
Инцидент произошел в микрорайоне Горынь: участковый попытался составить протокол на двух нетрезвых мужчин, отца и сына, которые находились в общественном месте.
Жители Столина начали сопротивляться милиционеру и устроили драку, в которой младший сломал участковому нос.
По словам Козули, обоих дебоширов задержали, отца вскоре отпустили, а его сын сейчас находится под арестом. В отношении него возбудили уголовное дело по ст. 364 Уголовного кодекса Беларуси (насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел). Мужчине за совершенное в качестве максимального наказания грозит до шести лет лишения свободы.
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Уголовное дело было возбуждено в отношении жителя Столина, который подозревается в нападении на сотрудника милиции, сообщила газета "Навiны Палесся" со ссылкой...
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