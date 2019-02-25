﻿ Белорусских спортсменов проводили на Всемирную универсиаду. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Белорусских спортсменов проводили на Всемирную универсиаду

26.02.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

В Минске устроили пышные проводы молодым спортсменам, которые отправляются в Красноярск для участия во Всемирной зимней универсиаде.

Всего в Россию отправились чуть больше  двух десятков атлетов. Они выступят в четырех видах спорта: биатлоне, лыжных гонках, спортивном ориентировании, а также фристайле. Команда рассчитывает вернуться домой с медалями. Многие весь год готовились к выступлению на Универсиаде.  

«Фристайл у нас традиционно сильный вид спорта. Тем более нас в этом году представляет чемпионка мира Александра Романовская. Она стабильно показывает результаты», – заявил министр спорта и туризма Республики Беларусь Сергей Ковальчук.

«В этом сезоне это для меня главный старт. Я участвовала на прошлой универсиаде. Там не все получилось, есть свои нюансы. Также я участвовала в первых юношеских олимпийских играх», – рассказала лыжница Инна Луконина.

Всемирная универсиада стартует 2 марта. В ней примут участие около трех тысяч атлетов.



ДРУГИЕ НОВОСТИ СПОРТА
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 97
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Всего в Россию отправились чуть больше двух десятков атлетов. Они выступят в четырех видах спорта.
 
Новости дня
Новости разные
 
Бюджет пенсионерки: продукты, коммуналка, рассрочка за секс по телефону и помощь сыну-инвалиду
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.02.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
26.02.2019
Mir24.TV Belarus
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Заря над Неманам

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика