Белорусских спортсменов проводили на Всемирную универсиаду

В Минске устроили пышные проводы молодым спортсменам, которые отправляются в Красноярск для участия во Всемирной зимней универсиаде.

Всего в Россию отправились чуть больше двух десятков атлетов. Они выступят в четырех видах спорта: биатлоне, лыжных гонках, спортивном ориентировании, а также фристайле. Команда рассчитывает вернуться домой с медалями. Многие весь год готовились к выступлению на Универсиаде.

«Фристайл у нас традиционно сильный вид спорта. Тем более нас в этом году представляет чемпионка мира Александра Романовская. Она стабильно показывает результаты», – заявил министр спорта и туризма Республики Беларусь Сергей Ковальчук.

«В этом сезоне это для меня главный старт. Я участвовала на прошлой универсиаде. Там не все получилось, есть свои нюансы. Также я участвовала в первых юношеских олимпийских играх», – рассказала лыжница Инна Луконина.