Жилье для многодетных: 12 тысяч семей в Беларуси получат квартиры

В Беларуси в этом году 12 тысяч семей получат квартиры. Так в республике планируют стимулировать рождаемость. Об этом заявили в Министерстве труда и соцзащиты, сообщает телеканал «МИР 24».

Сейчас в стране проживает девять с половиной миллионов человек. Рождаемость в стране падает. В прошлом году на свет появилось на 8 тысяч малышей меньше, чем в предыдущем. Также будут пересмотрены подходы к детским пособиям. Их увеличат в зависимости от количества детей. Рассматривается вопрос и семейного капитала – государственную программу планируют продлить. Но в правительстве надеются, что это временное явление.

«На следующий год взята такая же планка. И, если мы вот в 2019 и 2020 годах будем двигаться, то мы выйдем на те обязательства, которые взяло на себе государство. В течение года каждую многодетную семью обеспечить жильем», – сказала министр труда и социальной защиты Беларуси Ирина Костевич.

Также будут пересмотрены подходы к детским пособиям. Их увеличат в зависимости от количества детей. Рассматривается вопрос семейного капитала – государственную программу планирую продлить. Пересмотрят размер и возможность досрочного использования. Сейчас сумма поддержки составляет 10 тысяч долларов.

Работа продолжится и в школах. У белорусских старшеклассников появятся факультативы об основах семейной жизни.