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Бюджет пенсионерки: продукты, коммуналка, рассрочка за секс по телефону и помощь сыну-инвалиду

26.02.2019 06:48 — Разное | Myfin  
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Бюджет пенсионерки: продукты, коммуналка, рассрочка за секс по телефону и помощь сыну-инвалиду
фото носит иллюстративный характер, источник: pixabay.com

Полина Валентиновна рассказала Myfin.by, как у нее получается вести свой бюджет. Наша героиня может рассчитывать лишь на свою пенсию, при этом ежемесячно она платит довольно большую коммуналку и посещает сына.

Квартира-памятник эпохе

Квартира Полины Валентиновны – уникальный памятник уходящей эпохе: на полочке в коридоре «притулился» дисковый телефон с проводом-пружинкой, по стенам развешены ковры, на лакированном столе стоят искусственные астры в хрустальной вазе...

Женщина подает нам «Принцессу Гиту» в потертой советской керамике, предварительно подстелив под чашки газету, чтобы на столе «не пропала полировка». IT-страна и «цифра» остается где-то далеко за окнами в черноте ночи.

Бюджет пенсионерки: продукты, коммуналка, рассрочка за секс по телефону и помощь сыну-инвалиду
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Единственный доход – 386 рублей пенсии

Доходы Полины Валентиновны самые заурядные: отработав целую жизнь на предприятии, женщина заслужила у государства ежемесячное жалование в размере 386 рублей.

Героиня могла рассчитывать также на пенсию по инвалидности в связи с удалением щитовидной железы несколько лет назад, однако такой доход по утрате здоровья и вовсе не превысил бы 200 рублей. Поскольку Полина Валентиновна пенсионерка, она может выбрать какую-то одну из пенсий: либо по возрасту, либо по инвалидности.

Сыну собеседницы – Максиму – уже 35, однако у него нет ни семьи, ни работы, ни свободы – и никаких прав на это. Максим живет в психиатрическом интернате.

Благодаря этому, у семьи имеется условный ежемесячный доход в районе 200 рублей. Сын Полины Валентиновны имеет право получать социальную пенсию как инвалид 2 группы с детства, однако деньги в полном размере перенаправляются в учреждение здравоохранения «на содержание пациента».

Максиму положено лишь 10% от ежемесячной пенсии «на карманные расходы», сотрудники больницы могут покупать пациентам какие-то продуктовые мелочи в счет этих денег.

 
Теги: Минск
 
 
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