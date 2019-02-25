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Бюджет пенсионерки: продукты, коммуналка, рассрочка за секс по телефону и помощь сыну-инвалиду
Полина Валентиновна рассказала Myfin.by, как у нее получается вести свой бюджет. Наша героиня может рассчитывать лишь на свою
Квартира-памятник эпохе
Квартира Полины Валентиновны – уникальный памятник уходящей эпохе: на полочке в коридоре «притулился» дисковый телефон с проводом-пружинкой, по стенам развешены ковры, на лакированном столе стоят искусственные астры в хрустальной вазе...
Женщина подает нам «Принцессу Гиту» в потертой советской керамике, предварительно подстелив под чашки газету, чтобы на столе «не пропала полировка». IT-страна и «цифра» остается где-то далеко за окнами в черноте ночи.
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Единственный доход – 386 рублей пенсии
Доходы Полины Валентиновны самые заурядные: отработав целую жизнь на предприятии, женщина заслужила у государства ежемесячное жалование в размере 386 рублей.
Героиня могла рассчитывать также на пенсию по инвалидности в связи с удалением щитовидной железы несколько лет назад, однако такой доход по утрате здоровья и вовсе не превысил бы 200 рублей. Поскольку Полина Валентиновна пенсионерка, она может выбрать какую-то одну из пенсий: либо по возрасту, либо по инвалидности.
Сыну собеседницы – Максиму – уже 35, однако у него нет ни семьи, ни работы, ни свободы – и никаких прав на это. Максим живет в психиатрическом интернате.
Благодаря этому, у семьи имеется условный ежемесячный доход в районе 200 рублей. Сын Полины Валентиновны имеет право получать социальную пенсию как инвалид 2 группы с детства, однако деньги в полном размере перенаправляются в учреждение здравоохранения «на содержание пациента».
Максиму положено лишь 10% от ежемесячной пенсии «на карманные расходы», сотрудники больницы могут покупать пациентам какие-то продуктовые мелочи в счет этих денег.
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