|
«Юность» ждет разъяснений регламента серии матчей против минского «Динамо»
Минская «Юность» отреагировала на заявление пресс-службы минского «Динамо», которая в репортаже с тренировки
Минская «Юность», на основе которой составлена сборная экстралиги под руководством Михаила Захарова, выступила с ответным заявлением.
— Из-за неготовности регламента серии игр между нашим клубом и ХК «Динамо-Минск», а также из-за отсутствия состава нашего противника, ХК «Юность-Минск» вынужден представить свой состав после разъяснения этих вопросов, — отмечает пресс-служба минской «Юности».
Ранее пресс-служба ФХБ
Для обслуживания матчей приглашены российские арбитры КХЛ: рефери Андрей Рогачев и Владимир Букин, их ассистенты Ярослав Париков и Иван Сазонов (все — Москва).
Первый матч серии между минским «Динамо» и сборной клубов экстралиги состоится 26 февраля на льду «Минск-Арены», второй — 28 февраля на площадке «Чижовка-Арены». Начало поединков — в 19.30. Вход для зрителей на игры свободный.
За два часа до начала первого матча (он стартует в 19.30) откроется вход для владельцев сезонных абонементов. Они могут занять места на трибуне А. Остальных болельщиков начнут запускать за час до начала игры — в 18.30. Помимо владельцев абонементов, места будут забронированы для фан-клуба BYzone, который займет место на своем привычном секторе F трибуны C.
Как ранее
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минская «Юность» отреагировала на заявление пресс-службы минского «Динамо», которая в репортаже с тренировки заявила о том, что зубры из-за множества травм лишь...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)