«Юность» ждет разъяснений регламента серии матчей против минского «Динамо»

Минская «Юность» отреагировала на заявление пресс-службы минского «Динамо», которая в репортаже с тренировки заявила о том, что зубры из-за множества травм лишь двумя пятерками готовятся дать бой в предстоящей серии матчей против сборной экстралиги.

Минская «Юность», на основе которой составлена сборная экстралиги под руководством Михаила Захарова, выступила с ответным заявлением.



Фото: junost.org

— Из-за неготовности регламента серии игр между нашим клубом и ХК «Динамо-Минск», а также из-за отсутствия состава нашего противника, ХК «Юность-Минск» вынужден представить свой состав после разъяснения этих вопросов, — отмечает пресс-служба минской «Юности».

Ранее пресс-служба ФХБ опубликовала предполагаемый состав сборной экстралиги по звеньям, где были четыре полные пятерки и даже резервный защитник. Помимо игроков «Юности», в списке были фамилии хоккеистов «Немана» и «Шахтера».

Для обслуживания матчей приглашены российские арбитры КХЛ: рефери Андрей Рогачев и Владимир Букин, их ассистенты Ярослав Париков и Иван Сазонов (все — Москва).

Первый матч серии между минским «Динамо» и сборной клубов экстралиги состоится 26 февраля на льду «Минск-Арены», второй — 28 февраля на площадке «Чижовка-Арены». Начало поединков — в 19.30. Вход для зрителей на игры свободный.

За два часа до начала первого матча (он стартует в 19.30) откроется вход для владельцев сезонных абонементов. Они могут занять места на трибуне А. Остальных болельщиков начнут запускать за час до начала игры — в 18.30. Помимо владельцев абонементов, места будут забронированы для фан-клуба BYzone, который займет место на своем привычном секторе F трибуны C.

Как ранее отмечал главный тренер минского «Динамо» и национальной сборной Андрей Сидоренко, «результат этих матчей будет иметь большое значение при комплектовании ростера на поездку в Астану [на ЧМ в дивизионе IA] и, возможно, на будущий сезон „Динамо“».