Четыре человека погибли на пожарах в Минской области за выходные

Новости Беларуси. В Узденском районе огонь унес жизни сразу двоих жителей, в Клецком и Логойском – по одному, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.





По данным фактам проводятся проверки, выясняются причины возгораний. Всего на территории области произошло 13 пожаров.



