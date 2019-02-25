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Четыре человека погибли на пожарах в Минской области за выходные
Новости Беларуси. В Узденском районе огонь унес жизни сразу двоих жителей, в Клецком и Логойском – по одному, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
По данным фактам проводятся проверки, выясняются причины возгораний. Всего на территории области произошло 13 пожаров.
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Новости Беларуси. В Узденском районе огонь унес жизни сразу двоих жителей, в Клецком и Логойском – по одному, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. По данным...
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