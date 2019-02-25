Более 1500 нарушений ПДД выявили сотрудники ГАИ за одни выходные в Минске

Новости Беларуси. Немало было бесправников и тех, кто сел за руль в нетрезвом состоянии, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Также среди распространенных случаев нарушение скоростного режима, отсутствие детских автокресел и езда без техосмотра.





Кроме того, контроль за соблюдением ПДД провели и в отношении пешеходов. За два дня более 400 человек пренебрегли правилами.