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Более 1500 нарушений ПДД выявили сотрудники ГАИ за одни выходные в Минске

26.02.2019 00:22 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Немало было бесправников и тех, кто сел за руль в нетрезвом состоянии, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Также среди распространенных случаев нарушение скоростного режима, отсутствие детских автокресел и езда без техосмотра. 

Более 1500 нарушений ПДД выявили сотрудники ГАИ за одни выходные в Минске

Кроме того, контроль за соблюдением ПДД провели и в отношении пешеходов. За два дня более 400 человек пренебрегли правилами.
 
 
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Новости Беларуси. Немало было бесправников и тех, кто сел за руль в нетрезвом состоянии, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Также среди...
 
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