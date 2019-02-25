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Популярные мессенджеры: СМИ открывают новые грани общения с подписчиками
Новости Беларуси. Современные СМИ – будущее и настоящее. 25 февраля в Минске много говорили о том, как создать новое информационное пространство, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ведь уже не секрет: в борьбе за своего зрителя и читателя телевидению и газетам приходится нелегко. Акценты и предпочтения смещаются в интернет-пространство.
Что уж говорить о региональных СМИ: там, ко всему прочему, еще и сильный кадровый дефицит. В общем, современные медиа сейчас переживают не самые лучшие времена. Есть ли выход в данной ситуации? Ответ на этот и не только вопрос искали сегодня на итоговой коллегии в Министерстве информации. Корреспондент Анастасия Корниенко продолжит.
– Что тут у нас сегодня?
Речицкая районная газета «Дняпровец» одна из первых в Гомельской области стала доступна онлайн. Порядка 5000 оригинальных посетителей в сутки. Эта одна из самых посещаемых страничек. Главный козырь – местные новости.
Евгений Новик, редактор интернет-ресурса «Дняпровец.by»:
Хорошим материалам нужно грамотное продвижение в сети. И здесь свои инструменты. SEO-оптимизация: ключевые слова в названиях и самих статьях, выводящие новость в топ поисковых систем. Еще один важный момент – сайт оптимизирован для смартфонов: большинство посетителей заходят на него именно с мобильных устройств. И все же отказываться от бумаги здесь не спешат.
Игорь Сергеев, главный редактор газеты «Дняпровец»:
Конвергенция – этакий симбиоз информационных и коммуникативных технологий в едином информационном ресурсе. Это значит быть на связи со своим читателем 24 часа в сутки везде – в газете, на сайте и в социальных сетях.
Александр Карлюкевич, министр информации Беларуси:
Здесь и двусторонняя связь в мессенджерах, и количество лайков, а с ними и рейтинги. Но главное – читатели получают качественную, оперативную информацию из первых уст. А это уже ответ фейковым новостям.
Ольга Шпилевская, начальник главного идеологического управления Администрации Президента Беларуси:
Это, знаете, как есть некачественные продукты. Можно есть некачественные продукты, думать, что они качественные, и при этом в определенный момент заболеть. Точно также некачественный продукт информационный, которым переполнен интернет. Если мы не научимся смотреть на знак качества этого продукта, если мы не научимся видеть, насколько он хорошо произведен, то можно заболеть от ненужной информации.
В гонке за информационными технологиями важно не забыть о самих журналистах, а точнее, их преемственности. Если дело пойдет так дальше, скоро будут снижать набор на факультет журналистики, отмечает декан Ольга Самусевич. Чтобы взять учащихся, надо найти заявки – то есть знать, где будут работать выпускники. Они есть от регионов, но ехать туда студенты не спешат, ведь в первую очередь не решен вопрос с жильем. Так что будущее СМИ зависит от дел общих.
Павел Легкий, первый заместитель министра информации Беларуси:
SEO-оптимизация – это не только оптимизация своего портала, интернет-ресурса, но и своих умений. Быть в тренде, понимать, как ведутся соцсети, ловить эту волну и быть в ней.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Современные СМИ – будущее и настоящее. 25 февраля в Минске много говорили о том, как создать новое информационное пространство, сообщили в...
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