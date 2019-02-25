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Не дешевеют. Сколько стоят и как выглядят самые бюджетные квартиры Минска

26.02.2019 07:30 — Разное | Tut.by  
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Начало года на вторичном рынке недвижимости было провальным: по сравнению с январем 2018 года количество сделок снизилось почти вдвое. В дальнейших прогнозах эксперты были осторожны, но не исключали: цены на «вторичке» могут пойти вниз, правда, незначительно. REALTY.TUT.BY изучил риелторские базы и посмотрел, за сколько продают самые дешевые квартиры в Минске — однокомнатные.

В декабрьском обзоре бюджетных «однушек» столицы было два варианта с ценой 35 тысяч долларов в эквиваленте. Сейчас дешевле 36 тысяч ничего не предлагают.

В Соснах — 36 тысяч долларов

За 36 тысяч долларов в эквиваленте (1125 за «квадрат») продают квартиру в трехэтажной хрущевке на улице Красина (микрорайон Сосны). Площадь квартиры — 32 квадратных метра, с совмещенным санузлом.


Фото:realt.by

Фото:realt.by

На Кабушкина — 36,5 тысячи долларов

В Заводском районе на Кабушкина, 76 предлагается квартира площадью 29 квадратных метров. Дом кирпичный, пятиэтажный, 1972 года постройки. Жилье расположено на пятом этаже. Цена квадратного метра — 1259 долларов за «квадрат».


Фото:realt.by

Фото:realt.by

Фото:realt.by

На Партизанском проспекте — 36,9 тысячи долларов

«Однушка» в кирпичном доме на пятом этаже. Площадь квартиры — 29 квадратных метров. Продается за 36,9 тысячи долларов, то есть по 1274 доллара за квадратный метр.


Фото:re.kufar.by

Фото:re.kufar.by

Фото:re.kufar.by

 

В Соколе — 37 тысяч долларов

Однокомнатная квартира находится в панельном доме 2009 года постройки. Расположена на шестом этаже. В квартире площадью 40 квадратных метров — стандартная социальная отделка. Цена за «квадрат» — 916 долларов.


Фото:realt.by

Фото:realt.by

На Пуховичской — 37 тысяч долларов

За эти же деньги хотят продать квартиру на Пуховичской, 15 (Октябрьский район). Квартира площадью 31 квадратный метр расположена в хрущевке, где был проведен капремонт. Цена за «квадрат» — 1201 доллар.


Фото:realt.by

Фото:realt.by

Фото:realt.by

Фото:realt.by

В Дражне — 37,5 тысячи долларов

«Однушка» на улице Холмогорской площадью 34 квадратных метра. Дом панельный, 1984 года постройки. Цена квадратного метра — 1113 долларов.


Фото:realt.by

Фото:realt.by

Фото:realt.by

На Ангарской — 37,5 тысячи долларов

Квартира площадью 35 квадратных метров расположена в панельном доме 1991 года постройки. В объявлении о продаже сказано, что жилье готово к проживанию. Однако, судя по фото, перед новосельем хозяевам все же придется сделать ремонт. Цена квадратного метра — 1065 долларов.


Фото:realt.by

Фото:realt.by

Фото:realt.by

В Шабанах — 38,8 тысячи долларов

Квартира площадью 33 квадратных метра расположена в панельном доме на улице Селицкого. Дом был построен в 1992 году. Цена квадратного метра — 1172 доллара.


Фото:re.kufar.by

Фото:re.kufar.by

Фото:re.kufar.by

На Кедышко — 39 тысяч долларов

«Однушка» площадью 32 квадратных метра в блочном доме. Площадь кухни — 6 метров, санузел совмещенный. Цена квадратного метра — 1218 долларов.


Фото: re.kufar.by

Фото: re.kufar.by

Фото: re.kufar.by
 
Теги: Минск
 
 
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