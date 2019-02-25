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Прокурор запросил для Пучкова 9 лет лишения свободы

26.02.2019 07:28 — Разное | Партизан  
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70-летний Аркадий Пучков не отрицает, что брал взятки.

Прокурор запросил для Пучкова 9 лет лишения свободы
Фото: Святослав Зоркий
Дело бывшего начальника Минского городского патологоанатомического бюро и внештатного главного патологоанатома Минздрава Аркадия Пучкова рассматривают в суде с 22 января. На каждое заседание поддержать его приходит много людей, в том числе две дочери, пишет kp.by

Пучкова обвиняют в получении взяток в особо крупном размере - он брал деньги в том числе от санитаров морга, предпринимателей, которые поставляли гробы и венки в магазин при бюро. Во время предварительного следствия обвиняемый возместил ущерб - 425 тысяч рублей.

«Начальник обложил данью своих подчиненных - и этот порядок вещей сохранялся 14 лет»

В понедельник, 25 февраля, прокурор запросил для Пучкова срок наказания.

- В пределах его полномочий было в том числе решение тех вопросов, которые в обвинении фигурируют как решенные за взятку, - говорит прокурор Станислав Великий. - Обвиняемый признает свою вину в принятии взяток от санитаров, ряда предпринимателей. Единственное, с чем он не согласен по сути, - это то, что инициатива исходила не от него, а от предпринимателей, самих санитаров.

Гособвинитель считает, что Пучков безразлично относился к тому, что цены на ритуальные товары предприниматели увеличивали из-за того, что им приходилось давать взятки.

- Это ложилось бременем на людей, которые хоронят своих близких. Можно говорить о моральной стороне свидетелей, которые на протяжении ряда лет молчали. Из опыта рассмотрения подобных коррупционных дел я не припомню, чтобы слушалось дело о том, как начальник обложил данью своих подчиненных, - и этот порядок вещей сохранялся с 2004 по 2018 год. При этом в учреждении работала комиссия по борьбе с коррупцией, обвиняемый участвовал в ее работе.

Прокурор предложил учесть чистосердечное раскаяние Пучкова, его состояние здоровья и частичное возмещение необоснованно полученной выгоды.

- Предлагаю суду назначить Пучкову 9 лет в колонии усиленного режима с конфискацией имущества с лишением права занимать определенные должности на 5 лет.

Взятки тратил на лечение жены, подарки зарубежным врачам и веники для бани

Врачом-патологоанатомом Пучков работал с 1976 года, 30 лет руководил бюро.

Его задержали с поличным в июне 2018-го. Тогда 5 тысяч рублей и 300 долларов нашли в холодильнике на его рабочем месте. Свое 70-летие он встретил в СИЗО.

За что Пучков получал взятки? По версии следствия, деньги он брал у предпринимателей, которые поставляли в магазин при бюро гробы, деревянные кресты и другие ритуальные принадлежности. Получал Пучков взятки за услуги по перевозке тел на кладбище - с одной машины 100 долларов. Кроме того, руководителю давали взятки санитары морга. Они платили за то, чтобы сохранить свое рабочее место. Сумма благодарности - 10% от заработка каждый месяц. Отказался платить только один из санитаров.

Обвиняемый так объяснял свои действия: по его словам, бюджетного финансирования не всегда хватало на нужды бюро и текущие расходы. Поэтому он договорился с подчиненными, чтобы они передавали ему определенную сумму в месяц.

- Приезжали зарубежные врачи, гости - надо было организовывать ужины в ресторанах, билеты в театр, подарки - все как обычно. Льняные скатерти по 100 долларов, изделия из натурального дерева: зубры, медведи, матрешки по 100 долларов, плетение из лозы, фигурки различные - все это по 100 долларов. Это приобреталось для человек трех-четырех, чтобы никто не был обижен, - говорил в суде обвиняемый.

В 2009 году у Аркадия Пучкова заболела раком жена, на ее дорогостоящее лечение он тратил деньги, которые получал в качестве взяток.

Возле патологоанатомического корпуса построили баню для сотрудников. На деньги, полученные от водителей катафалков, Пучков покупал кадки для воды, ковшики, веники по 100 - 150 штук, сиденья на полки.

«Заслуги Аркадия Пучкова были отмечены и на государственном уровне»

Аркадия Пучкова защищают два адвоката. Они подробно останавливаются на некоторых частях обвинения. Так, по мнению защиты, период получения взяток определен неверно - до 2005 года взятки от предпринимателей он не получал, а значит, некоторые суммы из обвинения нужно исключить. Адвокат прокомментировала утверждение прокурора о том, что поставщики ритуальных принадлежностей повышали цены из-за того, что давали взятки. По словам защитника, цены в разные периоды никто не анализировал, поэтому утверждение голословно.

Защитники обратили внимание суда на то, что потерпевших в этом деле нет, а Пучков и его родные сделали все возможное, чтобы погасить ущерб - продали все имущество, за исключением одной квартиры.

Отметили адвокаты и характеристики Аркадия Пучкова.

- В статусе обвиняемого находится человек, который полвека посвятил медицине. Вся его сознательная жизнь была посвящена служению людям. Заслуги Аркадия Пучкова были отмечены и на государственном уровне, он удостоен звания «Отличник здравоохранения». Полагаю, что вышеназванные заслуги не могут быть аннулированы. Санитары так его характеризовали: «отличный руководитель, как человек тоже», «работал на своем месте, всегда интересовался, есть ли проблемы».

Кроме того, Пучков внес большой вклад в развитие онкоморфологии, за годы его работы был организован Республиканский центр морфологии.

Смягчающими обстоятельствами адвокаты попросили признать престарелый возраст Пучкова, неудовлетворительное состояние здоровья, раскаяние и профессиональные заслуги и попросили назначить более мягкое наказание без направления в исправительное учреждение открытого типа.


 
 
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70-летний Аркадий Пучков не отрицает, что брал взятки.
 
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