Порядок начисления зарплаты бюджетникам будет упрощен в ближайшее время — Костевич





Упрощение порядка начисления заработной платы работникам бюджетных организаций станет в ближайшее время одним из основных направлений работы Министерства труда и социальной защиты. Об этом сообщила министр труда и социальной защиты Ирина Костевич на итоговой коллегии ведомства. В начале этого года принят указ №27 по совершенствованию оплаты труда в бюджетной сфере. «Здесь нам предстоит огромный пласт работы с точки зрения законодательства. Более 100 нормативных правовых актов надо будет отменить, по 70 — провести корректировку, — сказала Ирина Костевич. — Сам указ нацелен прежде всего на совершенствование оплаты труда. В нем четко прописано не допустить понижения заработной платы, но при этом упростить порядок начисления. С 27-разрядной сетки мы переходим к 18-разрядной, с тарифной ставки первого разряда — на базовую ставку».

В частности, уже до 1 марта планируется установление 18-разрядной сетки и размера базовой ставки (этот проект постановления уже внесен в правительство), до 1 мая — определить общие условия оплаты труда работников бюджетных организаций. Ее размер на уровне не ниже 80% средней зарплаты по стране — тоже важная задача, подчеркнула Ирина Костевич.

К слову, по итогам прошлого года по республике этот показатель составил 77,2%. Планку в 80% превысили Могилевская, Витебская, Гродненская и Брестская области. При этом номинальная начисленная среднемесячная заработная плата в указанных регионах достигала Br802,9, Br811,2, Br829,6 и Br831,3 соответственно, в то время как в Гомельской и Минской она была выше, а Минск с показателем Br1330,7 вовсе был в лидерах. Отдельно Ирина Костевич отметила предпринимаемые меры по реализации декрета «О содействии занятости». «Результаты есть, темпы сокращения занятых значительно замедлились. Уровень общей безработицы составил по году 4,8% — это неплохо. Будем работать, переходя от заявительного принципа к выявительному», — добавила министр.

Запланированы также активные меры по совершенствованию национальной системы квалификаций, чтобы обеспечить баланс спроса со стороны нанимателей и предложения от образовательных учреждений. Подготовлен проект соответствующего постановления. В марте-апреле этого года планируется утвердить приоритетные виды деятельности, по которым будут разрабатываться профстандарты — требования, которые предъявляет наниматель к работнику. «На их основе будем корректировать и образовательные стандарты. Всего за три года планируется разработать около 45 профстандартов по приоритетным видам экономической деятельности. По каждой профессии этот стандарт будет пересматриваться раз в три года, это постоянный процесс», — пояснила Ирина Костевич.

Заслушав доклад, заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Петришенко предложил признать работу системы Минтруда в 2018 году удовлетворительной и выделил направления, которым стоит уделить особое внимание, поскольку решение вопросов, относящихся к сфере Минтруда, предопределяет настроения в обществе.

«Далеко не во всех организациях и отраслях рост заработной платы сопровождался опережающим ростом производительности труда. Детально разберитесь в причинах — впредь подобного быть не должно», — сказал Игорь Петришенко. Он подчеркнул, что такие факты ставят под сомнение соответствие руководителя предприятия занимаемой должности. Особое внимание нужно уделить опережающим темпам роста зарплаты низкооплачиваемых категорий работников. Несмотря на децентрализацию в вопросах оплаты труда бюджетников, за Минтруда остается четкая координация и методологическое сопровождение.

Вице-премьер остановился на проблеме своевременной выплаты зарплаты. В прошлом году от 38 до 195 организаций ежемесячно допускали задолженность. На 1 февраля текущего года задолженность имели 167 субъектов хозяйствования в размере Br14,9 млн. Кроме того, заработная плата должна быть не ниже минимальной. В минувшем году зафиксировано 197 случаев несоблюдения гарантий по минимальной оплате труда. По словам Ирины Костевич, такая цифра объясняется тем, что в 2018 году были усилены контрольные меры по выполнению своих обязательств нанимателями.

Игорь Петришенко также нацелил Минтруда на выработку конкретных предложений по вовлечению трудоспособного населения в экономически активную деятельность, предоставление рабочих мест для лиц с инвалидностью, сбалансированность бюджета фонда социальной защиты населения, совершенствование социального обслуживания населения, более активное использование резерва государственного социального заказа, разработку стратегии активного долголетия, на борьбу с производственным травматизмом. По этому пункту ведомство рассчитывает на усиление профилактических мер — внедрение концепции нулевого травматизма.-