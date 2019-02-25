«Катафот был не того цвета». Спор велосипедиста с ГАИ закончился штрафом и переломами

Сломанный велосипед, перелом двух ребер, суд, закончившийся штрафом, и предупреждение от ГАИ — вот итоги поездки по сельским улицам 49-летнего Вадима Щербакова, жителя деревни Пасынки Чашникского района. Мужчина нарушил закон: велосипед не имел всех нужных по ПДД световозвращающих элементов. Правда, ехал он на нем в светлое время суток.



Фото предоставлено читателем Вадимом

«Средь белого дня к катафоту прицепился!»

Неприятные события произошли 15 июля 2018 года, около 10.00. Вадим Щербаков ехал на велосипеде по Пасынкам — ему надо было добраться из одного конца деревни в другой.

— Я немного сократил путь через поле, потом выкатил велосипед на асфальтированную дорогу. Смотрю: кто-то впереди на обочине маячит, голову высовывает. Я поехал навстречу этому человеку, оказалось, что это инспектор ГАИ, — вспоминает мужчина.

Сотрудник ГАИ вышел на середину дороги, дождался приближающегося велосипедиста и остановил его.



Фото носит иллюстративный характер

— Не представился и начал рассказывать, что сейчас проводятся мероприятия по профилактике травматизма среди пешеходов, велосипедистов и снижения ДТП с ними. Попросил меня показать светоотражатели на велосипеде.

Впереди на велосипеде Вадима был установлен белый светоотражатель, а сзади — оранжевый.

— Инспектор отметил, что сзади должен быть красный катафот. Я объяснил, что красный сломался и я временно заменил его оранжевым. Также я сам признал, что у меня нет боковых светоотражателей, но я обещал все привести в порядок.

Инспектор ГАИ выслушал и вынес вердикт: за нарушение ПДД, согласно статье 18.23 КоАП Беларуси (Нарушение правил дорожного движения), Вадиму положен штраф в размере одной базовой величины.

Статья 18.23 КоАП. Нарушение правил дорожного движения пешеходом и иными участниками дорожного движения либо отказ от прохождения проверки (освидетельствования) Пункт 1. Нарушение правил дорожного движения пешеходом, лицом, управляющим велосипедом, гужевым транспортным средством, или лицом, участвующим в дорожном движении и не управляющим транспортным средством, — влечет предупреждение или наложение штрафа в размере от одной до трех базовых величин.

— Я не согласился с таким наказанием. Что за абсурд, за что платить? Я ж не в темное время суток еду, а утром, солнце во всю сияет! Деревня, машин почти нет.

В ответ милиционер достал книжку с ПДД и ознакомил велосипедиста с пунктом 200 главы 26, в котором сообщается, чем должен быть оборудован велосипед.

Пункт 200 гл. 26. ПДД Беларуси Велосипед должен иметь исправные тормозную систему, рулевое управление и звуковой сигнал, быть оборудован зеркалом заднего вида, спереди световозвращателем белого цвета, сзади — световозвращателем (световозвращателями) красного цвета, а с каждой боковой стороны — световозвращателями оранжевого цвета.

— Спрашиваю у него: ну зачем нужны катафоты в дневное время, какая их роль? А он мне: вот через два месяца в это же время будет темно, и катафоты вам понадобятся.

«Вместо протокола инспектор повез меня в РОВД»

Тогда Вадим сказал, что прямо сейчас поедет и поставит светоотражатель нужного цвета, и взялся за велосипед.

— А он меня не пускает, говорит: «Никуда ты не поедешь, садись в машину»!

Ну, а дальше, со слов Вадима, события развивались стремительно: гаишник держал велосипед за руль, потом хватанул рукой седло, оторвал его и бросил на дорогу. После этого милиционер набросился на него сзади и пытался закрутить руки за спину, повалил на землю и начал бить.

На шум прибежал односельчанин Виктор, который начал уговаривать мужчин прекратить драку.

— Я тогда сказал, что все, хватит, давай я сяду в машину, составляй протокол, заплачу я штраф и мирно разойдемся.





Правда, когда инспектор и Вадим сели в патрульный автомобиль, милиционер не стал составлять протокол, а поехал в сторону Чашников, которые находятся около 16 км от деревни.

— Не понял, куда это он меня везет, думал в ГАИ. А мы приехали в РОВД. Я выскочил из машины и побежал.

Вадим признается: в тот момент он очень испугался, что его посадят в камеру, в такой ситуации он никогда не был.

— Забежал за здание милиции, а потом вернулся назад. Смотрю, в мою сторону бежит какой-то милиционер, я начал убегать снова, тот за мной. Догнал, заломил руку и ударил, у меня аж очки слетели. А тут и инспектор ГАИ, который меня привез, подскочил. Вдвоем они начали меня бить в область сердца, по ребрам, спине, грудной клетке. А потом отвели в РОВД и посадили в камеру.

«Как же я доберусь до деревни пешком с поломанными ребрами»

В камере Вадим почувствовал себя плохо и попросил, чтобы ему оказали медицинскую помощь. Прибывший врач сделал задержанному обезболивающий укол, но легче Вадиму не становилось. Еще через несколько часов мужчину в наручниках отвезли в больницу.

— Сделали рентген: а у меня перелом двух ребер. Четыре раза проверяли, не пьяный ли я, — прибор показывает нули. Врач сказал милиционерам, что с переломами в камеру меня помещать нельзя.



Фото: Reuters

Из больницы Вадима Щербакова привезли в милицию и снова посадили в камеру, а еще примерно через час отпустили «на все четыре стороны».

— Я говорил, как же я до деревни доберусь с поломанными ребрами? Дайте хоть позвонить родным, они меня заберут. У меня ж денег при себе нет, телефона тоже. Не дали…

Вадим около четырех километров шел в сторону своей деревни, потом его подобрали знакомые на машине.

На следующий день Щербаков написал заявление на действия милиционеров в районный отдел следственного комитета в Чашниках. Следователь местного РОСК сообщил, что будет разбирательство, и отправил Вадима на медицинскую экспертизу.

Также мужчина через электронную форму обратился с жалобой в МВД Беларуси, оттуда ее направили в пятое управление главного управления собственной безопасности МВД Беларуси. А еще через несколько дней прямо домой к Вадиму приезжали два милиционера — выясняли, как разворачивались события 15 июля.

От ГАИ — предупреждение, по заявлению РОВД — штраф

Пока Вадим писал жалобы на действия милиционеров — хотел, чтобы их наказали и они принесли извинения, его вызвали в качестве ответчика в суд: иск на него подали из Чашникского РОВД.

— Сказали, что я не повиновался сотруднику ГАИ, хватал его за одежду. Не было этого, я говорил! Но суд постановил оштрафовать меня на три базовые величины. Кстати, на заседании про ситуацию, произошедшую возле здания РОВД, на суде вообще никто не говорил.





Оплачивать штраф Вадим не собирался, так как считал себя невиновным. С жалобой на решение районного суда он обратился в суд Витебска. Однако в областном центре оставили постановление в силе.

Также Вадима вызывали в Чашникскую ГАИ.

— Начальник ГАИ сказал, что мне вынесено предупреждение. Предложил подписать протокол, иначе дело они передадут в суд и разбирательство затянется. Подписал я этот протокол — не хотелось с переломанными ребрами еще и из-за этого по судам ездить, — говорит мужчина.





«Травмы потому, что ударялся о корни и ветви деревьев»

После конфликта Вадима Щербакова с милицией прошло уже семь месяцев. Переломанные ребра срослись, а велосипед он починил. Но долгожданных извинений от милиционеров не дождался, а наказывать на службе их не стали.

— Пришел ответ из Управления собственной безопасности, в котором сообщалось, что в действиях милиционеров они ничего противозаконного не усмотрели. А недавно пришел ответ от РОСК: они провели расследование по моему заявлению и определили, что в действиях милиционеров нет состава преступления, не превышали они власть и служебные полномочия.

Щербаков знакомился с материалами дела, в котором собраны результаты экспертиз, осмотров места происшествия, опросов всех участников происшествия, результаты видеозаписи, которую проводил сотрудник ГАИ.















— Проверка показала, что никто меня не избивал: это подтвердили милиционеры, которые меня задерживали, и сотрудник ГАИ, разбирательства с которым были записаны им на видео. А травмы я причинил сам себе, когда убегал, мол, я ударялся о ветви деревьев, падал спиной на землю, а из нее торчали камни и корни деревьев.

С результатами следствия Вадим не соглашается. Письмо обо всем, что происходило с самого начала и до момента вынесения постановления о возбуждении уголовного дела в отношении милиционеров, он адресовал в прокуратуру и планирует обратиться к президенту. Штраф за неповиновение Вадим Щербаков до сих пор не оплатил и платить не собирается.

— Но я все думаю про эти катафоты: зачем из-за такой мелочи надо было раздувать все это? Ну сделал бы он мне замечание тогда, а я бы поменял их, проблем-то! Недавно мой знакомый в Витебске в такую же ситуацию попал — обошлось устным замечанием от гаишника. Бывают же истории со счастливым концом, не то что у нас, в глубинке…

Мнение эксперта: катафоты нужны в любое время суток

— В главе 26 ПДД Беларуси есть пункт 200, в котором описано общее техническое состояние велосипеда, при котором он может быть допущен к участию в дорожном движении. Это требование не оговаривает днем или ночью будет двигаться велосипед, а значит, соблюдать его нужно всегда, — говорит автоэксперт Александр Коноплицкий. — В случае, если конструкцией транспортного средства предусмотрены указанные световозвращатели, но они были сняты владельцем или заменены какие-то на другие, то такие действия могут быть расценены как изменение конструкции транспортного средства (ПДД РБ п. 194.1; 194.4).

Если же говорить о движении в темное время суток, то на велосипеде должны быть включены фары и (или) фонари, это оговаривается в п. 162.2 ПДД.

— Действия Вадима не соответствовали требованиям ПДД, поскольку управление велосипедом без предусмотренных соответствующих световозвращателей запрещено независимо от времени суток. Наказан ГАИ он был законно, — констатирует эксперт. — Люди забывают, что велосипед — это такое же транспортное средство, как автомобиль, мотоцикл и мопед, на них также распространяются требования ПДД. Автомобили же не ездят днем без фар, мол, зачем они в светлое время суток. Так почему велосипедисты считают, что могут отступать от этих правил?