Лососно, Барановичи, Грандичи. Где в Гродно строят коттеджные поселки?

В гродненских микрорайонах планируются новые кварталы усадебной и блокированной застройки, пишет «Гродненская правда».





Коттеджный микрорайон Лососно-4, который занимает 13 гектаров земли в окружении леса, сегодня практически обжит. Здесь уже справляют новоселья. Усадебная и блокированная застройка состоит из почти 100 домов. Кстати, у каждой семьи участок земли под собственное ландшафтное планирование- можно оформить лужайку или собственный огород с теплицей, оборудовать детскую игровую площадку.

Дома в микрорайоне возвело ОАО «Гродножилстрой». Своеобразный поселок экономкласса состоит наполовину из сблокированных домов на четыре квартиры и усадебных домов с вариантной планировкой.





Сегодня в микрорайоне уже живут около 80 детей, немало многодетных семей. Новоселы, как правило, имеют личные автомобили, на которых детей отвозят в детский сад и школу. Дороги пока гравийные, но городские власти обещают положить асфальт.





ОАО «Гродножилстрой» планирует строить подобные блокированные и усадебные дома в других районах города. В микрорайоне Барановичи уже зарезервировано 60 земельных участков для индустриального строительства подобных домов. Рассматривается также микрорайон Грандичи-Зарица.