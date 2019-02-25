﻿ Лососно, Барановичи, Грандичи. Где в Гродно строят коттеджные поселки?. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лососно, Барановичи, Грандичи. Где в Гродно строят коттеджные поселки?

26.02.2019 08:12 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В гродненских микрорайонах планируются новые кварталы усадебной и блокированной застройки, пишет «Гродненская правда».


Коттеджный микрорайон Лососно-4, который занимает 13 гектаров земли в окружении леса, сегодня практически обжит. Здесь уже справляют новоселья. Усадебная и блокированная застройка состоит из почти 100 домов. Кстати, у каждой семьи участок земли под собственное ландшафтное планирование- можно оформить лужайку или собственный огород с теплицей, оборудовать детскую игровую площадку.

Дома в микрорайоне возвело ОАО «Гродножилстрой». Своеобразный поселок экономкласса состоит наполовину из сблокированных домов на четыре квартиры и усадебных домов с вариантной планировкой.


Сегодня в микрорайоне уже живут около 80 детей, немало многодетных семей. Новоселы, как правило, имеют личные автомобили, на которых детей отвозят в детский сад и школу. Дороги пока гравийные, но городские власти обещают положить асфальт.


ОАО «Гродножилстрой» планирует строить подобные блокированные и усадебные дома в других районах города. В микрорайоне Барановичи уже зарезервировано 60 земельных участков для индустриального строительства подобных домов. Рассматривается также микрорайон Грандичи-Зарица.

 
 
Ссылка на источник 62
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В гродненских микрорайонах планируются новые кварталы усадебной и блокированной застройки.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Катафот был не того цвета». Спор велосипедиста с ГАИ закончился штрафом и переломами
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.02.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
26.02.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Кировец

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика