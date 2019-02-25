Средняя зарплата в январе в Беларуси составила 981,6 рубля

Средняя зарплата работников республике в январе 2019 года – 981,6 рубля.

Больше 1000 руб. в среднем зарабатывают только в Минске – 1379,5 руб. по данным за январь. Во всех областях, кроме минской, уровень зарплат находится в диапазоне 800-900 руб. В Минской области он составляет 981,4 руб.

Зарплаты по видам деятельности:

образование – 687,4 руб.,

здравоохранение и социальные услуги – 745,4 руб.,

строительство – 1018,9 руб.,

промышленность – 1064,2 руб.,

финансовая и страховая деятельность – 1869,1 руб.,

информация и связь – 3011 руб.