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Средняя зарплата в январе в Беларуси составила 981,6 рубля

26.02.2019 08:15 — Разное | Аргументы и факты  
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Средняя зарплата в январе в Беларуси составила 981,6 рубля
Фото из открытых источников

Средняя зарплата работников республике в январе 2019 года – 981,6 рубля. 

Больше 1000 руб. в среднем зарабатывают только в Минске – 1379,5 руб. по данным за январь. Во всех областях, кроме минской, уровень зарплат находится в диапазоне 800-900 руб. В Минской области он составляет 981,4 руб.

Зарплаты по видам деятельности:

  • образование – 687,4 руб.,
  • здравоохранение и социальные услуги – 745,4 руб.,
  • строительство – 1018,9 руб.,
  • промышленность – 1064,2 руб.,
  • финансовая и страховая деятельность – 1869,1 руб.,
  • информация и связь – 3011 руб. 

Средняя зарплата в январе в Беларуси составила 981,6 рубля
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Теги: Минск
 
 
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Данные представил Национальный статистический комитет Беларуси.
 
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