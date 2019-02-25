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Пассажиры российских аэропортов получили возможность использовать электронный посадочный талон

26.02.2019 08:03 — Разное | Интерфакс  
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С конца февраля при самостоятельной онлайн-регистрации на рейс пассажиру будет предоставляться электронный посадочный талон, по которому можно будет пройти в стерильную зону аэропорта, сообщили в министерстве транспорта Российской Федерации.

"Такой талон может быть использован в аэропорту при наличии информационной системы, включающей в себя электронную базу данных досмотра, и устройства, сканирующего штриховой код. Перевозчик будет обязан сообщать пассажирам о возможности использования подобного талона, или разместить указанную информацию, в том числе на принадлежащем ему интернет-сайте", - говорится в сообщении.

Соответствующий приказ Минтранса зарегистрирован министерством юстиции.

Как и прежде, в аэропорту остается возможность самостоятельной печати или получения талона, оформленного на бумажном носителе. Это особенно важно для граждан, использующих воздушный транспорт для командировок и отчитывающихся о них по месту работы, отметили в ведомстве.

 
 
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С конца февраля при самостоятельной онлайн-регистрации на рейс пассажиру будет предоставляться электронный посадочный талон, по которому можно будет пройти в...
 
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